«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. «Манчестер Юнайтед» победил «Лестер» со счетом 3:0 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© Reuters
Мячи забили Генрих Мхитарян (42-я минута), Златан Ибрагимович (44) и Хуан Мата (49).
«Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 17 игр, одержав первую победу в четырех последних матчах национального первенства. В чемпионате Англии манкунианцы не проигрывают уже 15 встреч кряду.
В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, набрав 45 очков. «Лестер» (21) сохранил 16-ю строчку.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 11 февраля дома сыграет с «Уотфордом», «Лестер» 12 февраля проведет гостевую встречу со «Суонси».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter