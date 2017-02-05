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5 февраля 2017, 21:08 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. «Манчестер Юнайтед» победил «Лестер» со счетом 3:0 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Мячи забили Генрих Мхитарян (42-я минута), Златан Ибрагимович (44) и Хуан Мата (49).

«Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 17 игр, одержав первую победу в четырех последних матчах национального первенства. В чемпионате Англии манкунианцы не проигрывают уже 15 встреч кряду.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, набрав 45 очков. «Лестер» (21) сохранил 16-ю строчку.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 11 февраля дома сыграет с «Уотфордом», «Лестер» 12 февраля проведет гостевую встречу со «Суонси».

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