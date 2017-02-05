«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мячи забили Генрих Мхитарян (42-я минута), Златан Ибрагимович (44) и Хуан Мата (49).

«Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 17 игр, одержав первую победу в четырех последних матчах национального первенства. В чемпионате Англии манкунианцы не проигрывают уже 15 встреч кряду.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, набрав 45 очков. «Лестер» (21) сохранил 16-ю строчку.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 11 февраля дома сыграет с «Уотфордом», «Лестер» 12 февраля проведет гостевую встречу со «Суонси».