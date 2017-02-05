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5 февраля 2017, 21:15 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Ибрагимович установил новый рекорд чемпионата Англии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, забив гол в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Лестером», установил рекорд премьер-лиги.

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Шведский форвард стал самым возрастным игроком лиги, который забил 15 голов за сезон. Ибрагимович достиг этой отметки в возрасте 35 лет и 125 дней.

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