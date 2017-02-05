«Нанси» обыграл «Нант», Черник голов не пропустил
«Нант» на своем поле потерпел поражение от «Нанси» в матче 23-го тура чемпионата Франции.
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Отметим, что ворота гостей защищал 28-летний белорусский вратарь Сергей Черник, который в 9-й раз в сезоне отыграл на ноль.
По итогам этой встречи «Нанси» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, а «Нант» опустился на 14-ю строчку.
Чемпионат Франции.
Лига 1.
23-й тур.
«Нант» — «Нанси» — 0:2 (0:0).
Голы: Диа, 50 (0:1). Сету, 64 (0:2).
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