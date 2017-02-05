«Нанси» обыграл «Нант», Черник голов не пропустил

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отметим, что ворота гостей защищал 28-летний белорусский вратарь Сергей Черник, который в 9-й раз в сезоне отыграл на ноль.

По итогам этой встречи «Нанси» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, а «Нант» опустился на 14-ю строчку.

Чемпионат Франции.

Лига 1.

23-й тур.

«Нант» — «Нанси» — 0:2 (0:0).

Голы: Диа, 50 (0:1). Сету, 64 (0:2).