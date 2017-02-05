Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28669798/
5 февраля 2017, 21:12 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Нанси» обыграл «Нант», Черник голов не пропустил

«Нант» на своем поле потерпел поражение от «Нанси» в матче 23-го тура чемпионата Франции.

Нант на своем поле потерпел поражение от Нанси в матче 23-го тура чемпионата Франции. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отметим, что ворота гостей защищал 28-летний белорусский вратарь Сергей Черник, который в 9-й раз в сезоне отыграл на ноль.

По итогам этой встречи «Нанси» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, а «Нант» опустился на 14-ю строчку.

Чемпионат Франции.

Лига 1.

23-й тур.

«Нант» — «Нанси» — 0:2 (0:0).

Голы: Диа, 50 (0:1). Сету, 64 (0:2).

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
02 февраля

Скандал года. Фанаты выгнали украинского игрока из клуба

Супертрансфер "Зенита". Без преувеличения

Это не обрадует болельщиков "Спартака"