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5 февраля 2017, 20:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Клемент: «Ман Сити» разыграл штрафной перед победным голом не по правилам

Главный тренер «Суонси Сити» Пол Клемент поделился впечатлениями от выездного матча 24-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:2).

Решающий гол на 92-й минуте забил Габриэл Жезус.

«Мы разочарованы обстоятельствами, при которых “Манчестер Сити” забил победный гол. Игрок “горожан” ввел мяч в игру после нарушения правил не с того места, где был фол, а на 5−6 метров ближе к нашим воротам. К тому же тот игрок ударил по катящемуся мячу, что тоже запрещено. Если бы “Ман Сити” разыграл мяч по правилам, у нас было бы дополнительное время, чтобы команда вернулась назад», — сказал Клемент в эфире Sky Sports.

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