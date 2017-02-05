Габриэл Жезус: Думал, что в «Манчестер Сити» мне будет труднее

Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. 19-летний Жезус оформил дубль.



«Команда сделала большую работу сегодня. “Ман Сити” — мой первый клуб за пределами Бразилии. Я думал, что мне будет труднее, причем не только в плане футбола, но и с точки зрения культуры, погоды и города.



Благодаря клубу и моим товарищам по команде я сумел адаптироваться очень быстро. Я очень рад теплому приему болельщиков. Я рад не только потому, что они поддерживают меня, но еще и потому, что они поддерживают команду. Мы нуждаемся в них, фанаты играют важную роль», — сказал Жезус в эфире BBC Sport.