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5 февраля 2017, 20:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Габриэл Жезус: Думал, что в «Манчестер Сити» мне будет труднее

Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус поделился впечатлениями от матча 24-го тура АПЛ с «Суонси Сити».

Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. 19-летний Жезус оформил дубль.

«Команда сделала большую работу сегодня. “Ман Сити” — мой первый клуб за пределами Бразилии. Я думал, что мне будет труднее, причем не только в плане футбола, но и с точки зрения культуры, погоды и города.

Благодаря клубу и моим товарищам по команде я сумел адаптироваться очень быстро. Я очень рад теплому приему болельщиков. Я рад не только потому, что они поддерживают меня, но еще и потому, что они поддерживают команду. Мы нуждаемся в них, фанаты играют важную роль», — сказал Жезус в эфире BBC Sport.

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