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5 февраля 2017, 20:26 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Ласина Траоре забил в дебютном матче за «Спортинг»

Нападающий «Монако» Ласина Траоре, перешедший на правах аренды в хихонский «Спортинг», отметился в дебютной игре за новую команду.

В матче 21-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» ивуариец вышел на поле на 70-й минуте встречи. На 76-й минуте Траоре получил желтую карточку, а на 84-й забил свой первый гол в новой команде. Добавим, что отличиться африканцу удалось при счете 0:3.

Напомним, что первую часть сезона форвард провел на правах аренды в ЦСКА. За армейский клуб 26-летний игрок провел 21 матч и забил шесть голов.

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