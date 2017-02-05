Ласина Траоре забил в дебютном матче за «Спортинг»

В матче 21-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» ивуариец вышел на поле на 70-й минуте встречи. На 76-й минуте Траоре получил желтую карточку, а на 84-й забил свой первый гол в новой команде. Добавим, что отличиться африканцу удалось при счете 0:3.

Напомним, что первую часть сезона форвард провел на правах аренды в ЦСКА. За армейский клуб 26-летний игрок провел 21 матч и забил шесть голов.