Гвардиола: Я в восторге от игры Габриэла Жезуса

Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Дубль оформил Габриэл Жезус.



«Мы едва не потеряли очки, но мне кажется, что сегодня команда заслужила победу. Хотя должен признать, что мы провели два очень разных тайма.



Жезус чертовски хорош как с мячом, так и без него. Я в восторге от его игры. Габриэл в штрафной площади — это нечто особенное, он очень опасен в той зоне», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Сити».