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5 февраля 2017, 20:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Янг Бойз» выиграл у «Сьона», Митрюшкин пропустил три мяча

«Сьон» проиграл «Янг Бойз» в матче 21-го тура чемпионата Швейцарии.

Встреча проходила в Берне на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» и завершилась со счётом 3:1.

Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин отыграл весь матч и пропустил три мяча. У хозяев отличились Ален Роша, Гийом Оаро и Торстен Шик, единственный мяч в составе гостей забил Чадрак Аколо.

«Янг Бойз» (38 очков) занимает второе место в таблице, отставая от «Базеля» на 12 баллов. «Сьон» (29) — четвёртый.

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