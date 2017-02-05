«Янг Бойз» выиграл у «Сьона», Митрюшкин пропустил три мяча

Встреча проходила в Берне на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» и завершилась со счётом 3:1.



Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин отыграл весь матч и пропустил три мяча. У хозяев отличились Ален Роша, Гийом Оаро и Торстен Шик, единственный мяч в составе гостей забил Чадрак Аколо.



«Янг Бойз» (38 очков) занимает второе место в таблице, отставая от «Базеля» на 12 баллов. «Сьон» (29) — четвёртый.