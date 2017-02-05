Гол Бобадильи на 94-й минуте принёс «Аугсбургу» победу над «Вердером»
«Аугсбург» победил «Вердер» в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги.
Встреча проходила в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена — SGL-Арена» и завершилась со счётом 3:2. Бременцы не смогли победить в пятом матче подряд.
У хозяев отличились Жонатан Шмид и Ку Чжа Чол, а у гостей — Теодор Гебре Селасси и Макс Крузе. Победу «Аугсбургу» на 94-й минуте принёс Рауль Бобадилья.
«Аугсбург» (24 очка) занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Вердер» (16) — 15-й.
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