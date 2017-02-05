«Иртыш» уступил косовскому клубу
В очередном контрольном матче футболисты павлодарского «Иртыша» со счетом 2:3 уступили лидеру косовского чемпионата ФК «Трепча 89».
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Голами отметились игрок на просмотре и Жан Теодоро Собриньо, четко реализовавший одиннадцатиметровый удар.
Коллектив Димитара Димитрова снова провел два тайма разными составами, просмотрев в деле девять легионеров.
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