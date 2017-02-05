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5 февраля 2017, 19:45 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Иртыш» уступил косовскому клубу

В очередном контрольном матче футболисты павлодарского «Иртыша» со счетом 2:3 уступили лидеру косовского чемпионата ФК «Трепча 89».

В очередном контрольном матче футболисты павлодарского Иртыша со счетом 2:3 уступили лидеру <span class=error>косовского</span> чемпионата ФК <span class=error>Трепча</span> 89. Увеличить
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Голами отметились игрок на просмотре и Жан Теодоро Собриньо, четко реализовавший одиннадцатиметровый удар.

Коллектив Димитара Димитрова снова провел два тайма разными составами, просмотрев в деле девять легионеров.

Следующий спарринг бело-синие проведут 6 февраля против ФК «Нефтехимик» из города Нижнекамск.

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