«Иртыш» уступил косовскому клубу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Голами отметились игрок на просмотре и Жан Теодоро Собриньо, четко реализовавший одиннадцатиметровый удар.



Коллектив Димитара Димитрова снова провел два тайма разными составами, просмотрев в деле девять легионеров.



Следующий спарринг бело-синие проведут 6 февраля против ФК «Нефтехимик» из города Нижнекамск.