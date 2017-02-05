«Дженоа» проиграл «Сассуоло», «Эмполи» и «Торино» поделили очки
«Дженоа» на своем поле проиграл «Сассуоло» в матче 23-го тура чемпионата Италии.
В других встречах «Аталанта» переиграла «Кальяри», а «Эмполи» и «Торино» обменялись голами.
Чемпионат Италии.
Серия А.
23-й тур.
«Аталанта» — «Кальяри» — 2:0 (2:0).
Голы: Гомес, 4 (1:0). Гомес, 16 (2:0).
«Аталанта»: Бериша, Мазиелло (Зуканович, 62), Толой, Кальдара, Конти, Гомес (Мунье, 90), Куртич, Спинаццола, Фройлер, Кессиэ (Кристанте, 81), Петанья.
«Кальяри»: Рафаэл, Бруну Алвеш, Капуано (Серра, 79), Пизакане, Чеппителли (Ионицэ, 80), Дессена (Мьянге, 70), Ди Дженнаро, Исла, Тахцидис, Барелла, Боррьелло.
Предупреждения: Чеппителли, 54. Мазиелло, 58. Барелла, 61. Конти, 63. Куртич, 83. Спинаццола, 88.
Судья: Гавиллуччи.
05 февраля. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д’Италия».
«Дженоа» — «Сассуоло» — 0:1 (0:1).
Гол: Пеллегрини, 26.
«Дженоа»: Ламанна, Бурдиссо, Джентилетти, Иццо, Хильемарк (Нтчам, 72), Катальди, Эденилсон (Пинилья, 84), Лаксальт, Палладино, Пандев (Таарабт, 68), Симеоне.
«Сассуоло»: Консильи, Гаццола, Пелузо, Ачерби, Летшерт, Аквилани, Данкан, Пеллегрини (Маццителли, 85), Матри (Риччи, 78), Рагуза, Берарди (Политано, 72).
Предупреждения: Аквилани, 33. Катальди, 47. Иццо, 59.
Судья: Руссо.
05 февраля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
«Эмполи» — «Торино» — 1:1 (1:1).
Голы: Белотти, 11 (0:1). Пуччарелли, 45+2 (1:1).
Нереализованный пенальти: Яго Фальке (Т), 55 (вратарь).
«Эмполи»: Скорупски, Паскуаль (Димарко, 90+1), Беллуши, Коста (Чосич, 10), Лаурини,
«Торино»: Харт, Де Сильвестри, Моретти, Айети, Баррека, Бенасси, Базелли (Оби, 69), Вальдифиори (Лукич, 82), Ляич, Яго Фальке (Итурбе, 74), Белотти.
Предупреждения: Вальдифиори, 33. Крунич, 38.
Судья: Ди Белло.
05 февраля. Эмполи. Стадион «Карло Кастеллани».
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