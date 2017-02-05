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5 февраля 2017, 19:41 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Дженоа» проиграл «Сассуоло», «Эмполи» и «Торино» поделили очки

«Дженоа» на своем поле проиграл «Сассуоло» в матче 23-го тура чемпионата Италии.

В других встречах «Аталанта» переиграла «Кальяри», а «Эмполи» и «Торино» обменялись голами.

Чемпионат Италии.

Серия А.

23-й тур.

«Аталанта» — «Кальяри» — 2:0 (2:0).

Голы: Гомес, 4 (1:0). Гомес, 16 (2:0).

«Аталанта»: Бериша, Мазиелло (Зуканович, 62), Толой, Кальдара, Конти, Гомес (Мунье, 90), Куртич, Спинаццола, Фройлер, Кессиэ (Кристанте, 81), Петанья.

«Кальяри»: Рафаэл, Бруну Алвеш, Капуано (Серра, 79), Пизакане, Чеппителли (Ионицэ, 80), Дессена (Мьянге, 70), Ди Дженнаро, Исла, Тахцидис, Барелла, Боррьелло.

Предупреждения: Чеппителли, 54. Мазиелло, 58. Барелла, 61. Конти, 63. Куртич, 83. Спинаццола, 88.

Судья: Гавиллуччи.

05 февраля. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д’Италия».

«Дженоа» — «Сассуоло» — 0:1 (0:1).

Гол: Пеллегрини, 26.

«Дженоа»: Ламанна, Бурдиссо, Джентилетти, Иццо, Хильемарк (Нтчам, 72), Катальди, Эденилсон (Пинилья, 84), Лаксальт, Палладино, Пандев (Таарабт, 68), Симеоне.

«Сассуоло»: Консильи, Гаццола, Пелузо, Ачерби, Летшерт, Аквилани, Данкан, Пеллегрини (Маццителли, 85), Матри (Риччи, 78), Рагуза, Берарди (Политано, 72).

Предупреждения: Аквилани, 33. Катальди, 47. Иццо, 59.

Судья: Руссо.

05 февраля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

«Эмполи» — «Торино» — 1:1 (1:1).

Голы: Белотти, 11 (0:1). Пуччарелли, 45+2 (1:1).

Нереализованный пенальти: Яго Фальке (Т), 55 (вратарь).

«Эмполи»: Скорупски, Паскуаль (Димарко, 90+1), Беллуши, Коста (Чосич, 10), Лаурини, Эль-Каддури (Зайц, 79), Кроче, Диуссе, Крунич, Мчедлидзе, Пуччарелли.

«Торино»: Харт, Де Сильвестри, Моретти, Айети, Баррека, Бенасси, Базелли (Оби, 69), Вальдифиори (Лукич, 82), Ляич, Яго Фальке (Итурбе, 74), Белотти.

Предупреждения: Вальдифиори, 33. Крунич, 38. Эль-Каддури, 42. Мчедлидзе, 43. Диуссе, 50. Базелли, 55. Беллуши, 59. Итурбе, 80. Оби, 86. Димарко, 90+3.

Судья: Ди Белло.

05 февраля. Эмполи. Стадион «Карло Кастеллани».
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