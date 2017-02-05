Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28669274/
5 февраля 2017, 19:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Покер Пароло помог «Лацио» разгромить «Пескару», команды забили 8 голов

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Пескара» принимала на своём поле «Лацио».

Встреча прошла на стадионе «Адриатико» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Бальде Кейта, Чиро Иммобиле, а ещё четыре гола забил полузащитник Марко Пароло. В составе «Пескары» забитые мячи на свой счёт записали Ахмед Бенали и Гастон Бругман, а на 36-й минуте Джанлука Капрари не смог реализовать пенальти.

В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Аталанта» обыграла «Кальяри» (2:0), «Дженоа» уступил «Сассуоло» (0:1), «Кьево» сыграл вничью с «Удинезе» (0:0), а «Эмполи» — с «Торино» (1:1).

Лацио
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России