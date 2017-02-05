Покер Пароло помог «Лацио» разгромить «Пескару», команды забили 8 голов

Встреча прошла на стадионе «Адриатико» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.



В составе победителей отличились Бальде Кейта, Чиро Иммобиле, а ещё четыре гола забил полузащитник Марко Пароло. В составе «Пескары» забитые мячи на свой счёт записали Ахмед Бенали и Гастон Бругман, а на 36-й минуте Джанлука Капрари не смог реализовать пенальти.



В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Аталанта» обыграла «Кальяри» (2:0), «Дженоа» уступил «Сассуоло» (0:1), «Кьево» сыграл вничью с «Удинезе» (0:0), а «Эмполи» — с «Торино» (1:1).