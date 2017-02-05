Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28669262/
5 февраля 2017, 19:39 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Окжетпес» проиграл македонцам

В контрольном матче против «Шкендии» синегорцы уступили со счетом 1:2.

В контрольном матче против <span class=error>Шкендии</span> <span class=error>синегорцы</span> уступили со счетом 1:2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Окжетпес» провел два тайма разными составами.

С первых же минут соперники казахстанцев играли очень активно, стараясь навязать свою игру и завладеть инициативой. В итоге македонцам удалось открыть счет на 24-й минуте встречи. «Окжетпес» смог отыграться почти в самом конце первого тайма. На 43-й минуте отличился украинский футболист Сергей Политыло, находящийся на просмотре.

Во втором тайме также было много борьбы, но по-настоящему голевых моментов было не так уж и много. И все же «Шкендия» смогла забить еще раз — на 82-й минуте. Итог — 2:1 в пользу македонского клуба.

Следующий свой спарринг «Окжетпес» проведет 8-го февраля. Соперник — «Заря» (Бельцы, Молдова).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
04 февраля

«Astana Arlans» победил «Patriot Boxing Team» на старте сезона WSB

Юбэнк после победы над чемпионом IBO бросил вызов Головкину

Экс-тренер Хопкинса сомневается в наличии крепкого подбородка у Головкина