«Окжетпес» проиграл македонцам
В контрольном матче против «Шкендии» синегорцы уступили со счетом 1:2.
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Видимо, что-то случилось...
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«Окжетпес» провел два тайма разными составами.
С первых же минут соперники казахстанцев играли очень активно, стараясь навязать свою игру и завладеть инициативой. В итоге македонцам удалось открыть счет на 24-й минуте встречи. «Окжетпес» смог отыграться почти в самом конце первого тайма. На 43-й минуте отличился украинский футболист Сергей Политыло, находящийся на просмотре.
Во втором тайме также было много борьбы, но
Следующий свой спарринг «Окжетпес» проведет 8-го февраля. Соперник — «Заря» (Бельцы, Молдова).
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