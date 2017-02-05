«Окжетпес» проиграл македонцам

«Окжетпес» провел два тайма разными составами.



С первых же минут соперники казахстанцев играли очень активно, стараясь навязать свою игру и завладеть инициативой. В итоге македонцам удалось открыть счет на 24-й минуте встречи. «Окжетпес» смог отыграться почти в самом конце первого тайма. На 43-й минуте отличился украинский футболист Сергей Политыло, находящийся на просмотре.



Во втором тайме также было много борьбы, но по-настоящему голевых моментов было не так уж и много. И все же «Шкендия» смогла забить еще раз — на 82-й минуте. Итог — 2:1 в пользу македонского клуба.



Следующий свой спарринг «Окжетпес» проведет 8-го февраля. Соперник — «Заря» (Бельцы, Молдова).