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5 февраля 2017, 19:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Тулуза» разгромила «Анже», прервав серию из четырёх поражений в Лиге 1

«Тулуза» разгромила «Анже» в матче 23-го тура французской Лиги 1.

Встреча проходила в Тулузе на стадионе «Мунисипал» и завершилась со счетом 4:0.

«Тулуза» прервала серию из четырех поражений в турнире подряд. По одному мячу забили Анди Делорт, Мартин Брайтвайт (с пенальти), Оскар Трехо и Ола Тойвонен.

Несмотря на победу, «Тулуза», набравшая 29 очков, осталась на 10-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1. «Анже» (23) находится на 18-й строчке, опережая зону вылета на один балл.
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