«Кайрат» победил болгарский «Локомотив»

Сегодня в поединке приняла участия определенная группа игроков, которая в завтрашнем матче против боснийского клуба «Младост» участия не примет. Те футболисты, которые сегодня не сыграли, выступят за «Кайрат», соответственно, завтра.



Не успела игра начаться, как Жерар Гоу вывел свою команду вперед, что стало большой неожиданностью, ведь арбитр встречи только и успел своим свистком оповестить о начале встречи. После такого старта «Кайрат» не стал сбавлять оборотов и продолжал осаждать ворота соперника, который был полностью демотивирован.



После 10 минут игры «Локомотив» отошел от шока и стал действовать более-менее внятно. Что касается команды Кахабера Цхададзе, то она умело перекрывала все доступы к своим владениям, не давала оппоненту и думать о восстановлении паритета.



К середине тайма Народная команда полностью диктовала болгарам темп игры — «Кайрат» атаковал настырно и мог забить еще пару раз, но игроков нашей команды, к сожалению, подводила реализация.



Первая половина встречи завершилась минимальной победой алматинского клуба: наша команда показала умную игру, не позволив сопернику комбинировать, применяя высокий прессинг.



Первые минуты второго тайма прошли под доминированием «Локомотива», который, наверное, после «ласковых» слов главного тренера в перерыве, понесся вперед на всех парах. Тем не менее, «Кайрат» показал силу и вновь смог прибрать к себе нити игры и забил гол: Исаэль послал крученный мяч в штрафную после стандартного положения, игроки расступились перед мячом и тот неожиданно влетел в дальний угол — 2:0.



Третий мяч случился на 65-й минуте, когда новичок нашей команды Иво Иличевич сильно пробил в дальний угол, мяч врезался в сетку, миновав руки вратаря — 3:0.



Несмотря на доминирование «Кайрата», соперник нашел в себе силы отыграть аж два мяча — сначала отличился Дани Кики, а затем Ияд Хамуд — 3:2.



Точку в матче эффектным ударом поставил Гоу, который своим уаром снял все вопросы о победителе.



«Кайрат» — «Локомотив» 4:2 (1:0)

Голы: Гоу 1, Исаэль 59, Иличевич 65 — Кики 73, Хамуд 75

«Кайрат»: Покатилов, Ахметов, Арсо, Маркович (Рудосельский 70), Суюмбаев, Бакаев, Куат, Исламхан (К), Жуков (Исаэль 56), Аршавин (Иличевич 62), Гоу

5 февраля 2017. Турция, Белек.