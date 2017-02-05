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5 февраля 2017, 18:58 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Фанаты «Райо Вальекано» распространяли листовки с фотографией перечеркнутого Зозули

Перед игрой 24-го тура второго дивизиона Испании между «Райо Вальекано» и «Альмерией» хозяева поля в очередной раз высказались против перехода в команду нападающего «Бетиса» Романа Зозули, информирует Marca.

Перед игрой 24-го тура второго дивизиона Испании между <span class=error>Райо</span> Вальекано и Альмерией хозяева поля в очередной раз высказались против перехода в команду нападающего <span class=error>Бетиса</span> Романа Зозули. Увеличить
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Фанаты «пчел» перед встречей раздавали болельщикам команды листовки с фотографией перечеркнутого украинского игрока в форме клуба.

Напомним, что перед закрытием трансферного окна футболист перешел к «пчелам» на правах аренды, но через сутки сделка была отменена в связи с требованием фанатов, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. В связи с тем, что в текущем сезоне игрок был заявлен за три разных клуба, остаток игрового года он пропустит.

После недавней встречи руководителей лиги, клубов и самого Зозули игроку предложили доиграть сезон в «Райо Вальекано». Руководители команды гарантировали форварду личную безопасность в случае возвращения в клуб.

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