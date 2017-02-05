Фанаты «Райо Вальекано» распространяли листовки с фотографией перечеркнутого Зозули

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Фанаты «пчел» перед встречей раздавали болельщикам команды листовки с фотографией перечеркнутого украинского игрока в форме клуба.

Напомним, что перед закрытием трансферного окна футболист перешел к «пчелам» на правах аренды, но через сутки сделка была отменена в связи с требованием фанатов, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. В связи с тем, что в текущем сезоне игрок был заявлен за три разных клуба, остаток игрового года он пропустит.

После недавней встречи руководителей лиги, клубов и самого Зозули игроку предложили доиграть сезон в «Райо Вальекано». Руководители команды гарантировали форварду личную безопасность в случае возвращения в клуб.