Фанаты «Райо Вальекано» распространяли листовки с фотографией перечеркнутого Зозули
Перед игрой 24-го тура второго дивизиона Испании между «Райо Вальекано» и «Альмерией» хозяева поля в очередной раз высказались против перехода в команду нападающего «Бетиса» Романа Зозули, информирует Marca.
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Фанаты «пчел» перед встречей раздавали болельщикам команды листовки с фотографией перечеркнутого украинского игрока в форме клуба.
Напомним, что перед закрытием трансферного окна футболист перешел к «пчелам» на правах аренды, но через сутки сделка была отменена в связи с требованием фанатов, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. В связи с тем, что в текущем сезоне игрок был заявлен за три разных клуба, остаток игрового года он пропустит.
После недавней встречи руководителей лиги, клубов и самого Зозули игроку предложили доиграть сезон в «Райо Вальекано». Руководители команды гарантировали форварду личную безопасность в случае возвращения в клуб.
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