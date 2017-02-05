Касильяс стал рекордсменом по количеству матчей среди всех испанских вратарей

Таким образом, 35-летний футболист стал лидером среди всех испанских вратарей по количеству проведённых официальных матчей.



По этому показателю Касильяс опередил бывшего голкипера «Атлетика», «Барселоны» и «Валенсии» Андони Субисаррету.



В активе Икера теперь 725 матчей за «Реал», 167 игр за сборную Испанию и 68 встреч в составе «Порту». В этих матчах Касильяс пропустил 898 мячей, а Субисаррета пропустил за свою карьеру 906 голов.