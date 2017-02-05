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5 февраля 2017, 18:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Касильяс стал рекордсменом по количеству матчей среди всех испанских вратарей

Для голкипера «Порту» Икера Касильяса игра 20-го тура чемпионата Португалии со «Спортингом» (2:1) стала 960-й в карьере.

Таким образом, 35-летний футболист стал лидером среди всех испанских вратарей по количеству проведённых официальных матчей.

По этому показателю Касильяс опередил бывшего голкипера «Атлетика», «Барселоны» и «Валенсии» Андони Субисаррету.

В активе Икера теперь 725 матчей за «Реал», 167 игр за сборную Испанию и 68 встреч в составе «Порту». В этих матчах Касильяс пропустил 898 мячей, а Субисаррета пропустил за свою карьеру 906 голов.

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