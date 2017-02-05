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5 февраля 2017, 15:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Черчесов посетил товарищеский матч БАТЭ — «Марибор»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 4 февраля посетил в Турции товарищеский матч между белорусским БАТЭ и словенским «Марибором», информирует пресс-служба борисовчан.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 4 февраля посетил в Турции товарищеский матч между белорусским БАТЭ и словенским Марибором информирует пресс-служба борисовчан. Увеличить
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Отмечается, что наставник россиян пообщался с тренерским штабом белорусского клуба. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

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