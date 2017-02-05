Черчесов посетил товарищеский матч БАТЭ — «Марибор»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 4 февраля посетил в Турции товарищеский матч между белорусским БАТЭ и словенским «Марибором», информирует
пресс-служба борисовчан.
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Отмечается, что наставник россиян пообщался с тренерским штабом белорусского клуба. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.
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