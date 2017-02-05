Андрей Панюков: Говоря по-простому, надо было валить из «Браги»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как уже сообщалось, 22-летний нападающий Андрей Панюков расторг контракт с португальской «Брагой» и в ближайшее время должен подписать контракт с другим клубом. В интервью «Советскому спорту» Андрей рассказал, почему так и не попал в основную команду «Браги».

Панюков перед этим сезоном был арендован у литовского «Атлантаса» — именно литовскому клубу, который возглавляет известный российский футбольный менеджер Константин Сарсания, принадлежат права на игрока. Как рассказал представитель Панюкова Владимир Абрамов, была договоренность, что Панюков будет переведен из второй команды «Браги», играющей во второй лиге, в основную. Однако этого не произошло. Поэтому решено было контракт расторгнуть.

— Жду вариантов, — сказал Панюков корреспонденту «Советского спорта». — Это не только Португалия и Россия.

— Но в Европе трансферное окно закрылось, вы можете как свободный агент перейти только в португальский клуб.

— Не во всех европейских странах закрылось трансферное окно. Есть Швеция, например.

— Владимир Абрамов объясняет, что вас не перевели в первую команду «Браги», так как клуб не смог продать ни одного из своих нападающих.

— В клубе руководство поменялось. Была хорошая возможность уйти. Во второй команде «Браги» 17−19-летние ребята бегают. Тренировочный процесс мне особо не нравился. Так что, если по-простому говорить, надо было валить. Что я и сделал.

— Разочарованы, что вообще пошли в «Брагу»? Тогда ведь говорили, что перспективы радужные.

— Нет, не расстроен. Пока, слава богу, я молодой. Времени еще много.

— Хотели бы остаться в португальском футболе?

— Я все-таки играл во второй лиге. Там тяжелый футбол команды пропагандируют. В том числе, «Брага».

— Так куда лучше сейчас переходить? Может, в Россию вернуться?

— Все равно, куда. Главное для меня — играть, играть и играть.