«Спортинг» проиграл «Порту» в матче чемпионата Португалии по футболу

Встреча, прошедшая в субботу Порту, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Дубль в составе победителей сделал Тикинью Соареш (7-я и 40-я минуты). У «Спортинга» на 60-й отличился Алан Руис.

«Порту» (47 очков), единолично возглавляющий турнирную таблицу чемпионата Португалии, в следующем туре 11 февраля сыграет в гостях с «Виторией» (Гимарайнш). «Спортинг» (третье место, 38 баллов) 12 февраля также на выезде встретится с «Морейренсе».