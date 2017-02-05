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5 февраля 2017, 1:39 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Спортинг» проиграл «Порту» в матче чемпионата Португалии по футболу

МОСКВА, 5 фев — Р-Спорт. Футболисты «Порту» на своем поле добились победы над лиссабонским «Спортингом» в матче 20-го тура чемпионата Португалии.

Встреча, прошедшая в субботу Порту, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Дубль в составе победителей сделал Тикинью Соареш (7-я и 40-я минуты). У «Спортинга» на 60-й отличился Алан Руис.

«Порту» (47 очков), единолично возглавляющий турнирную таблицу чемпионата Португалии, в следующем туре 11 февраля сыграет в гостях с «Виторией» (Гимарайнш). «Спортинг» (третье место, 38 баллов) 12 февраля также на выезде встретится с «Морейренсе».

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