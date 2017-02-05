«Наполи» разгромил «Болонью», Гамшик и Мертенс оформили по хет-трику
В матче 23-го тура итальянской Серии A «Наполи» в гостях одержал разгромную победу над «Болоньей» со счётом 7:1.
Уже в начале матча «Наполи» удалось забить дважды — отличились Марек Гамшик и Лоренцо Инсинье. На 26-й минуте гости остались вдесятером — Хосе Кальехон получил две жёлтые карточки в течение нескольких минут. «Болонья» получила право на пенальти, но Маттиа Дестро 11-метровый не реализовал. На 32-й минуте составы уравнялись — красную карточку получил Адам Масина, а минуту спустя Дрис Мертнес сделал счёт 3:0. На 36-й минуте Василис Торосидис один мяч отыграл, но ещё до перерыва Мертнес восстановил разницу в счёте. На 70-й и 74-й минутах Гамшик отличился ещё дважды, а окончательный результат в концовке установил Мертенс.
В таблице итальянского первенства «Наполи» (48 очков) располагается на второй строчке, а «Болонья» (27 очков) — на 12-й.
Главные тренеры
|Роберто Донадони
|Маурицио Сарри
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|1
|17
|Удары (всего)
|14
|7
|Удары в створ
|9
|3
|Угловые
|0
|10
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Давиде Масса (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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