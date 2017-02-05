«Наполи» разгромил «Болонью», Гамшик и Мертенс оформили по хет-трику

Уже в начале матча «Наполи» удалось забить дважды — отличились Марек Гамшик и Лоренцо Инсинье. На 26-й минуте гости остались вдесятером — Хосе Кальехон получил две жёлтые карточки в течение нескольких минут. «Болонья» получила право на пенальти, но Маттиа Дестро 11-метровый не реализовал. На 32-й минуте составы уравнялись — красную карточку получил Адам Масина, а минуту спустя Дрис Мертнес сделал счёт 3:0. На 36-й минуте Василис Торосидис один мяч отыграл, но ещё до перерыва Мертнес восстановил разницу в счёте. На 70-й и 74-й минутах Гамшик отличился ещё дважды, а окончательный результат в концовке установил Мертенс.



В таблице итальянского первенства «Наполи» (48 очков) располагается на второй строчке, а «Болонья» (27 очков) — на 12-й.