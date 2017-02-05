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5 февраля 2017, 0:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Наполи» разгромил «Болонью», Гамшик и Мертенс оформили по хет-трику

В матче 23-го тура итальянской Серии A «Наполи» в гостях одержал разгромную победу над «Болоньей» со счётом 7:1.

Уже в начале матча «Наполи» удалось забить дважды — отличились Марек Гамшик и Лоренцо Инсинье. На 26-й минуте гости остались вдесятером — Хосе Кальехон получил две жёлтые карточки в течение нескольких минут. «Болонья» получила право на пенальти, но Маттиа Дестро 11-метровый не реализовал. На 32-й минуте составы уравнялись — красную карточку получил Адам Масина, а минуту спустя Дрис Мертнес сделал счёт 3:0. На 36-й минуте Василис Торосидис один мяч отыграл, но ещё до перерыва Мертнес восстановил разницу в счёте. На 70-й и 74-й минутах Гамшик отличился ещё дважды, а окончательный результат в концовке установил Мертенс.

В таблице итальянского первенства «Наполи» (48 очков) располагается на второй строчке, а «Болонья» (27 очков) — на 12-й.

4.02.2017 22:45 основной раунд: 23-й тур Renato Dall'Ara
Болонья 1:7 Наполи
Первый тайм: 1:4
Главные тренеры
Роберто Донадони Маурицио Сарри
Голы
36′ Василис Торосидис 35
17 Марек Хамшик (Х. Кальехон) 4′
24 Лоренцо Инсинье (П. Зелиньски) 6′
14 Дрис Мертенс 33′
14 Дрис Мертенс (П. Зелиньски) 43′
17 Марек Хамшик (Д. Мертенс) 70′
17 Марек Хамшик (Ф. Гулям) 74′
14 Дрис Мертенс (М. Аллан) 90′
Нереализованные пенальти
26′ М. Дестро 10
Составы
Мариос Иконому 2
61′ Доменико Майетта 20
32′ Адам Масина 25
Василис Торосидис 35
11′ Эрик Пульгар 5
Ладислав Крейчи 11
Адам Надь 16
Блерим Джемаили 31
80′ Антонио Миранте 83
Анжелу Да Коста 1
45′ Лука Риццо 22
Симоне Верди 9
68′ Маттиа Дестро 10
Бруно Петкович 21
25 Хосе Мануэль Пепе Рейна
2 Эльсеид Хюсай 75′
19 Никола Максимович
31 Фаузи Гулям
33 Рауль Альбиоль
17 Марек Хамшик
7 Хосе Кальехон 24′ 26′
14 Дрис Мертенс
20 Петр Зелиньски 73′
4 Эмануэле Джаккерини
42 Амаду Диавара 62′ 20′
5 Маркес Лоурейру Аллан
24 Лоренцо Инсинье 80′
30 Марко Рог
Статистика
2 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 1
17 Удары (всего) 14
7 Удары в створ 9
3 Угловые 0
10 Фолы 9
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Нереализованный пенальти
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