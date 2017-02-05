Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28665209/
5 февраля 2017, 0:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Валенсия» на «Месталье» пропустила четыре мяча от «Эйбара»

«Валенсия» дома проиграла «Эйбару» в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла на стадионе «Месталья» и закончилась со счётом 0:4.

Голами в составе гостей отметились Адриан Гонсалес, Дани Гарсия и Серхи Энрич, который оформил дубль. «Летучие мыши» с концовки первого тайма играли вдесятером из-за удаления полузащитника Карлоса Солера.

«Эйбар» набрал 32 очка и вышел на седьмое место в турнирной таблице Примеры, «Валенсия» (19 баллов) идёт на 16-й строчке.

4.02.2017 22:45 основной раунд: 21-й тур Mestalla
Валенсия 0:4 Эйбар
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Сальвадор Гонсалес Марко Хосе Луис Мендилибар
Голы
9 Аметльер Серхио Энрич (Г. Эскаланте) 28′
24 Моралес Адриан Гонсалес 45+3′
14 Дани Гарсия 57′
9 Аметльер Серхио Энрич (Фран Рико) 77′
Составы
Диегу Алвес 1
Эльяким Мангала 5
66′ Хосе Гайя 14
Мартин Монтойя 21
88′ Эсекиэль Гарай 24
Мата Марио Суарес 7
45+1′ Карлос Солер 28
Альваро Медран 20
Симоне Дзадза 12
45′ Жоау Канселу 2
Фабиан Орельяна 15
73′ Санти Мина 22
Закария Баккали 11
1 Йоэль
7 Андер Капа
18 Анайц Арбилья
20 Флориан Лежен
5 Гонсало Эскаланте
14 Дани Гарсия
21 Санчес Хиль Педро Леон
9 Аметльер Серхио Энрич
3 Алехандро Гальвес 16′
4 Иван Рамис 68′
11 Рубен Пенья 80′
25 Тиагу Мануэл Бебе
24 Моралес Адриан Гонсалес 73′
16 Фран Рико
Статистика
2 Желтые карточки 1
1 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 11
1 Удары в створ 7
2 Угловые 6
12 Фолы 10
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Валенсия
Новости Матчи Состав Статистика
Эйбар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России