«Валенсия» на «Месталье» пропустила четыре мяча от «Эйбара»
«Валенсия» дома проиграла «Эйбару» в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Встреча прошла на стадионе «Месталья» и закончилась со счётом 0:4.
Голами в составе гостей отметились Адриан Гонсалес, Дани Гарсия и Серхи Энрич, который оформил дубль. «Летучие мыши» с концовки первого тайма играли вдесятером
«Эйбар» набрал 32 очка и вышел на седьмое место в турнирной таблице Примеры, «Валенсия» (19 баллов) идёт на 16-й строчке.
Главные тренеры
|Сальвадор Гонсалес Марко
|Хосе Луис Мендилибар
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|11
|1
|Удары в створ
|7
|2
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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