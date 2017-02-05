«Валенсия» на «Месталье» пропустила четыре мяча от «Эйбара»

Встреча прошла на стадионе «Месталья» и закончилась со счётом 0:4.



Голами в составе гостей отметились Адриан Гонсалес, Дани Гарсия и Серхи Энрич, который оформил дубль. «Летучие мыши» с концовки первого тайма играли вдесятером из-за удаления полузащитника Карлоса Солера.



«Эйбар» набрал 32 очка и вышел на седьмое место в турнирной таблице Примеры, «Валенсия» (19 баллов) идёт на 16-й строчке.