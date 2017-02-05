«Бавария» сыграла вничью с «Шальке», «Кельн» и «Герта» одержали победы

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Испания.

«Сельта» — «Реал».

В чемпионате Испании непредвиденные затруднения, вызванные природными катаклизмами. Сначала стало известно, что из-за урагана, который прошел в Ла-Корунье, часть крыши местного стадиона «Риасор» обрушилась прямо на футбольное поле, повредив газон и трибуны, и матч, который должен был состояться в пятницу, 3 февраля, был перенесен.

А затем аналогичные новости пришли со стадиона «Балаидос» в Виго, где проводит свои матчи «Сельта». Ей предстояло в понедельник, 6 февраля сразиться с мадридским «Реалом», однако.

прошедший по городу шторм сорвал не только часть крыши арены, но планы и команд.

А ведь у них и без того достаточно загруженный календарь. В особенности это относится к «сливочным», которые вылетели из Кубка короля, но уже вскоре возобновят сражения в Лиге чемпионов.

Впрочем, изменения в календаре не помешают мадридцам сохранить лидерство в чемпионате. «Барселона» после победы над «Атлетиком» из Бильбао лишь сократила отставание от команды Зинедина Зидана до минимума, однако у «сливочных» остается в запасе два матча.

Сейчас наставника команды куда больше беспокоят кадровые вопросы. Дело в том, что.

Мадрид желают покинуть недовольные объемом игровой практики полузащитник Иско и нападающий Альваро Мората.

Первый, по информации телеканала La Sexta, два месяца назад отказался продлевать предложенный руководством контракт, желая вынудить клуб продать его нынешним летом, поскольку его трудовое соглашение со «сливочными» истекает в 2018 году. Главным претендентом на Иско скорее всего будет «Барселона». Как сообщает AS, спортивный директор сине-гранатовых Роберт Фернандес уже некоторое время следит за игроком и планирует пригласить его в столицу Каталонии.

А воспитанник «королевского клуба» Альваро Мората, по сведениям The Telegraph, рассказал своим друзьям о том, что летом перейдет в «Челси». В услугах нападающего сборной Испании заинтересован лично главный тренер «синих» Антонио Конте, так как главная ударная сила «пенсионеров» Диего Коста собрал чемоданы в Китай.

«Барселона» — «Атлетик» (Бильбао) — 3:0.

Несмотря на крупный счет, победа над «Атлетиком» далась подопечным Луиса Энрике весьма непросто. Защитник гостей Оскар де Маркос перед встречей предупреждал форварда каталонцев Неймара о том, что тому следует смириться с агрессивной игрой против него на поле, словно намекая, что без боя гости не сдадутся. Так оно, в общем-то, и получилось.

«Неймар является великолепным игроком, но ему пора смириться с тем, что против него соперники играют агрессивно. Он и сам все понимает.

С ним тяжело бороться один в один, поэтому жесткий прессинг повышает шанс того, что он допустит ошибку, — цитирует де Маркоса Mundo Deportivo.

Баски активно начали встречу и в первом тайме создали несколько опасных моментов у ворот тер Штегена, однако пробить немецкого вратаря не смогли, позволив при этом дважды отличиться сопернику. Сначала Пако Альварес замкнул прострел Неймара с левого фланга, а затем Лео Месси ударом со штрафного с острого угла удвоил преимущество своей команды.

Этот гол стал для аргентинца 27-м, забитым прямым ударом со штрафного, и по этому показателю он стал рекордсменом клуба, обогнав голландца Рональда Кумана.

Во втором тайме, несмотря на все усилия гостей, переломить ход неудачно складывающейся встречи им не удалось. «Барселона» больше контролировала мяч, а в концовке, когда подопечные Эрнесте Вальверде оголили тылы, могла забить и еще несколько раз, однако ограничилась голом Алейкса Видаля.

Встреча, несмотря на интересную игру на поле, прошла в несколько напряженной обстановке. Дело в том, что в последних матчах арбитры не раз ошибались в пользу соперников «Барсы», и недовольные высказывания из стана клуба становятся все громче. Так, на неделе высказался главный тренер Луис Энрике.

«Доказано, что на моих игроках совершают больше всех фолов, и, как ни странно, они же среди тех, кто получает больше всех наказаний. В чемпионате идут кампании по дискредитации моих футболистов, а потом СМИ говорят, что это несправедливо.

Все, не хочу больше говорить об этом, поскольку не могу контролировать сложившуюся ситуацию, — приводит слова Энрике Marca.

Матч начался с призывов болельщиков, обращенных к судьям Испании, перестать обкрадывать команду. По просьбам нуждающихся игра прошла без судейских ляпов и эксцессов.

Касательно Луиса Энрике в Испании в последнее время ходили слухи о том, что он может покинуть пост сине-гранатовых. Якобы лидеры команды хотели бы видеть на тренерском мостике наставника блестяще проводящей сезон «Севильи» Хорхе Сампаоли. Однако Лео Месси, Андрес Иньеста и Серхио Бускетс считают это мнение абсурдным и на правах капитанов, по информации Mundo Deportivo, не намерены вмешиваться в подобные вопросы.

Что касается «Атлетика», то он после поражения опустился на восьмую строчку, пропустив вперед набравший три очка в матче с «Малагой» «Эспаньол» (1:0). И если за путевку в Лигу чемпионов баскам бороться бессмысленно ввиду бесперспективности данного занятия, то на Лигу Европы команда при должном настрое вполне может рассчитывать. Во всяком случае, отставание от занимающих 5−6 места «Реала Сосьедад» и «Вильярреала» составляет незначительные два-три очка.

«Атлетико» — «Леганес» — 2:0.

Мадридский «Атлетико» в нынешнем сезоне в чемпионской гонке не участвует. Уж больно велико его отставание от соседей по Мадриду, составляющее семь очков при том, что у «сливочных» два матча в запасе.

Несмотря на заявления главного тренера «матрасников» Диего Симеоне о том, что его команда еще поборется за лидерство, аргентинскому наставнику имеет смысл сконцентрироваться на более реальных задачах.

Некстати для него и скандал с защитником Лукасом Эрнандесом, который был арестован за то, что будучи в состоянии алкогольного опьянения избил свою девушку, в результате чего она попала в больницу. Заседание по делу состоится в понедельник.

До этого момента Эрнандесу запрещено подходить к ней ближе чем на 500 метров.

«О том, что случилось, выяснит суд. Мы дождемся решения суда по этому делу, прежде чем давать какие-то оценки. Понимаем общественную значимость этого дела, но призываем уважать презумпцию невиновности, даже если бы это дело не касалось “Атлетико”. Клуб осуждает любое проявление насилия. Мы всегда поддерживали движения, которые выступают против насилия, поэтому отдаем себе отчет о важности этого дела», — сказано в заявлении пресс-службы «Атлетико».

Что касается самой встречи с «Леганесом», она получилась достаточно предсказуемой. Хозяева быстро открыли счет в первом тайме — Фернандо Торрес добил мяч после неудачно исполненного Антуаном Гризманном пенальти. А в начале второй 45-минутки опытный испанский нападающий реализовал классную передачу Анхеля Корреа, после чего исход встречи стал многим очевиден.

Еще один результат игрового дня в Примере:

«Малага» — «Эспаньол» — 0:1.

Германия.

«Бавария» — «Шальке» — 1:1.

Кто бы еще осенью мог подумать, что в феврале «РБ Лейпциг» будет единственным серьезным конкурентом мюнхенской «Баварии» в борьбе за титул? Тем не менее, мюнхенцы не только не могут оторваться от назойливых выскочек, но и сами испытывают определенные игровые трудности. Об этом даже публично высказался голландский полузащитник Арьен Роббен, призвавший партнеров усилить свою игру, ведь в противном случае в матче с лондонским «Арсеналом» в плей-офф Лиги чемпионов ловить им, по его мнению, будет нечего.

«Если мы хотим чего-то добиться, то должны играть иначе, чем в последних двух матчах. В противном случае нам придется чрезвычайно трудно.

Если мы не будем играть с «Арсеналом» сильнее, нам будет сложно выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Мы все знаем, что нам предстоит много и серьезно поработать, — цитирует Роббена tz.

Если в последних матчах слабая игра «Баварии» не отражалась на результате ввиду заметного преимущества мюнхенцев в классе, то в матче с более серьезным противником стоило ожидать осечки.

«Шальке» безобразно проводит сезон и идет всего лишь 11-м, однако к матчу в Мюнхене подопечные Маркуса Вайнцирля подошли в самом что ни на есть боевом расположении духа. Немецкий специалист по косточкам разобрал игру соперника и не позволил ему использовать главные козыри — технику и скорость.

«В Мюнхене нам не дадут часто бить по воротам, поэтому надо будет хладнокровно использовать те немногие моменты, что нам предоставятся.

В предыдущих матчах «Бавария» не доминировала, как обычно, и поэтому они постараются на глазах родных болельщиков показать свой лучший футбол.

В матче первого круга мы сыграли на кураже и были близки к тому, чтобы заработать очки, но пропустили два мяча в концовке, — сказал он накануне встречи.

Что до игры, то она получилась напряженной и завершилась вничью. На гол Роберта Левандовски на 9-й минуте гости быстро ответили точным ударом Налдо.

На 77-й минуте главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти выпустил на замену Филиппа Лама, и теперь на счету легендарного защитника 500 матчей в составе флагмана немецкого футбола.

Очередной матч без голов завершил переживающий серьезный кризис нападающий «Баварии» Томас Мюллер, забивший с начала сезона один мяч в 16 встречах. Результат для футболиста такого уровня чудовищный. Понимает это и сам Мюллер.

«Я прохожу долгий и сложный путь, который не очень продуктивен.

В последних двух матчах я не находил свое место на поле. Я искал и искал, однако не нашел ни одной позиции, где действительно мог бы развернуться. И из-за этого испытывал разочарование.

Моя игра и голы зависят от действий партнеров по команде. Я не могу сам создавать себе голевые моменты, обходя с помощью дриблинга пятерых противников. Однако это не ошибка моих одноклубников, мы должны думать более масштабно. Возможно, мои действия не созвучны с игрой команды, — приводит слова Мюллера Yahoo Sport.

«Шальке» сезон уже провалил, вне зависимости от итогового места в таблице. Впрочем, местами команда показывает симпатичную игру, но ей не хватает забивных нападающих. Моменты у ворот противников футболисты Гельзенкирхена создают, но забивают все равно очень редко и мало. Согласен с этим с Вайнцирль.

«Наша проблема в том, что нам не хватает 8−10 голов от нападающих. Голы приносят очки, и 8−10 голов — это 6−8 очков. При этом нам необходимо подняться в таблице», — цитирует Вайнцирля пресс-служба «Баварии».

«Боруссия» (Дортмунд) — «РБ Лейпциг» — 1:0.

Несмотря на осечку, «Бавария» все же увеличила отрыв от «быков», поскольку они уехали из Дортмунда без очков. Хозяева имели большие планы на текущий сезон и крайне разочарованы тем фактом, что выпали из чемпионской гонки. Да еще и главная ударная сила Пьер-Эмерик Обамейянг навострил лыжи в мадридский «Реал». К слову, он и стал автором единственного мяча в этой встрече.

«Я серьезно думаю о том, покину ли «Боруссию» по окончании сезона.

«Боруссия» — очень значительный клуб с отличными болельщиками. Но если я хочу прогрессировать, нужно ли в нем оставаться? Мне нужно время, чтобы определиться.

Но мне кажется, летом мне стоит покинуть «Боруссию». Мне 27 лет, и должен ли я пойти на этот шаг? Нужно будет рассмотреть варианты. Футболист должен переходить в другой клуб не для того, чтобы сидеть на скамейке запасных. Относительно «Реала» было много шума. В мире есть не только «Реал», но переход в этот клуб продолжает оставаться моей мечтой, — приводит слова нападающего RMC.

Руководство клуба в лице спортивного директора «черно-желтых» Михаэля Цорка отреагировало мгновенно.

«Мы недавно говорили с ним, и я посоветовал ему давать меньше интервью и сосредоточиться на борьбе за места, дающие право выступления в Лиге чемпионов. Конечно, у нас очень хорошие взаимоотношения. Однако необходимо делать правильные акценты и понять, что в данный момент следует концентрироваться на спортивных задачах «Боруссии», — приводит слова Цорка WAZ.

«Лейпциг», в свою очередь решает куда более интересные задачи, всерьез рассчитывая навязать «Баварии» серьезную борьбу. Хотя спортивный директор мюнхенцев Маттиас Заммер не верит, что команда упустит золото.

«Лейпциг» сможет конкурировать с «Баварией» только в том случае, если мюнхенцы сами будут играть слабее. Но я в это не верю.

В «Баварии» слишком много классных и опытных футболистов, обладающих сильным характером, — цитирует Заммера интернет-портал Goal.

Тем временем президент «быков» Оливер Минцлафф рассказал о том далекоидщих планах клуба.

«В ближайшие пять-десять лет “Лейпциг” намерен регулярно играть в международных турнирах и становиться чемпионом Германии. Образцом для подражания для нас является “Бавария”, поскольку мы ориентируемся на лучших», — приводит слова Минцлаффа Bild.

«Герта» — «Ингольштадт 04» — 1:0.

Столичный клуб продолжает держаться среди лидеров. Благодаря единственному удару Генки Харагуси на второй минуте «Герта» продолжает вести борьбу за место в еврокубках. Причем от идущих в лигочемпионской зоне дортмундской «Боруссии» и «Хоффейнхайма» ее отделяет всего одно очко.

«Хоффенхайм» — «Майнц» — 4:0.

Бело-синие, в свою очередь, разгромили дома не хватающий в нынешнем сезоне звезд с неба «Майнц». Причем к 81-й минуте счет был 1:0. Единственный гол на тот момент записал на свой счет Марк Ут. Однако в концовке гости несколько раз поймали соперника на контратаке и довели счет до разгромного — гол на счету Марко Тераццино, дубль оформил Адам Салаи.

Другие результаты игрового дня в Бундеслиге:

«Боруссия» (Менхенглабдах) — «Фрайбург» — 3:0.

«Кельн» — «Вольфсбург» — 1:0.