«Барселона» и «Монако» достигли отметки в 100 голов в сезоне
Две команды из пяти ведущих европейских чемпионатов сегодня сумели достигнуть отметки в 100 голов за сезон во всех турнирах — «Барселона» и «Монако».
«Барселона» разгромила «Атлетик» (3:0) в матче 21-го тура испанской Примеры, а «Монако» с таким же счётом победил «Ниццу».
В национальном первенстве «Монако» демонстрирует более результативную игру — на счету монегасков 68 голов, а у
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