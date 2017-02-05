«Барселона» и «Монако» достигли отметки в 100 голов в сезоне

«Барселона» разгромила «Атлетик» (3:0) в матче 21-го тура испанской Примеры, а «Монако» с таким же счётом победил «Ниццу».



В национальном первенстве «Монако» демонстрирует более результативную игру — на счету монегасков 68 голов, а у сине-гранатовых — 55.