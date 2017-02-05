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5 февраля 2017, 0:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

ПСЖ выиграл у «Дижона» и поднялся на второе место в таблице Лиги 1

В матче 23-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» в гостях обыграл со счётом 3:1 «Дижон».

На 29-й минуте Лукас Моура вывел парижан вперёд, но через несколько минут Жулио Тавареш счёт сравнял. Повести в счёте вновь подопечные Унаи Эмери сумели только на 81-й минуте, когда отличился Тьяго Силва. Окончательный результат установил на 84-й минуте Эдинсон Кавани. Благодаря этой победе «ПСЖ» (49 очков) обошёл «Ниццу», имеющую в активе столько же очков, и поднялся на второе место в таблице Лиги 1.

Что касается остальных матчей тура, то последняя команда первенства «Лорьян» в гостях победила «Лилль» (1:0), «Монпелье» дома победил «Бастию» (2:1), «Бордо» и «Ренн» сыграли вничью со счётом 1:1, а «Кан» на выезде в компенсированное время вырвал победу в игре с «Генгамом».

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