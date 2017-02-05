«Челси» выиграл у «Арсенала» и увеличил отрыв от преследователей

«Челси» выиграл у «Арсенала» в матче 24-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:1. «Канониры» потерпели второе поражение подряд.



На 13-й минуте подача с правого фланга пришлась на голову Диего Косте, он мощно пробил головой под перекладину — Петр Чех спас ворота, но подоспевший Маркос Алонсо головой спокойно добил мяч в сетку.



В дебюте второго тайма Коста поборолся за верховой мяч, который отскочил к Эдену Азару, тот в одиночку пошёл вперёд, в одиночку обыграл троих игроков в красной форме, вошёл в штрафную площадь и пробил мимо Чеха.



На 85-й минуте Чех под прессингом Косты попытался выбить мяч, но тот срезался с ноги и улетел к Сеску Фабрегасу, которому не составило труда попасть по пустым воротам.



В компенсированное время Оливье Жиру после подачи с фланга головой пробил в ближний угол, Тибо Куртуа рукой дотянулся до мяча, но не смог спасти команду.

«Тоттенхэм» одолел «Мидлсбро» и вышел на чистое второе место в АПЛ

«Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Мидлсбро» в матче 24-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уайт Харт Лэйн» и закончилась со счётом 1:0.



Единственный гол на 58-й минуте забил форвард Гарри Кейн, уверенно реализовав пенальти за фол против Сон Хын Мина.



«Тоттенхэм» набрал 50 очков и вышел на чистое второе место в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись на три балла от третьей строчки, которую занимает «Арсенал». «Шпоры» отстают от лидера — «Челси» — на девять очков. «Мидлсбро» (21) идёт 15-м.

«Барселона» разгромила «Атлетик» Б и сократила отставание от «Реала» до минимума

«Барселона» разгромила «Атлетик» Б в матче 21-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 3:0.



В середине первого тайма Неймар от лицевой линии сделал аккуратную скидку на Пако Алькасера, который в касание пробил в ближний нижний угол. На 40-й минуте Лионель Месси забил со штрафного, исполненного с очень острого угла: вратарь решил, что партнёр по команде встанет на пути мяча, а полевой игрок «Атлетика» понадеялся на голкипера.



В середине второго тайма Алейкс Видаль ворвался в штрафную и прицельно пробил в дальний нижний угол из-под двоих защитников.

Маргасов подписал контракт с «Локомотивом»

Защитник Тимофей Маргасов, до последнего времени выступавший за «Крылья Советов», подписал контракт с «Локомотивом», сообщает официальный сайт «железнодорожников». В московском клубе он будет выступать под третьим номером. 24-летний футболист уже находится в расположении команды на сборе в Марбелье и готов участвовать в тренировках и контрольных матчах.



«Мы рады приветствовать Тимофея в нашей команде. В его лице мы получили молодого и перспективного, но в то же время уже имеющего опыт выступлений в Премьер-Лиге футболиста. Мы находим условия сделки оптимальными и уверены, что в “Локо” Тимофей будет только прибавлять. Желаем успехов!» — сказал президент «Локомотива» Илья Геркус.



«Маргасов получил хорошее футбольное образование в Академии имени Коноплёва. Это обученный футболист, который прогрессировал в прежних командах. Нам требовался игрок на позицию правого защитника. Верю, у Тимофея всё получится», — сказал главный тренер красно-зелёных Юрий Сёмин.

«Анжи» не доиграл матч с турецким «Элязыгспором» из-за потасовки между игроками

Контрольный матч «Анжи» на сборе в Турции с местным клубом второго дивизиона «Элязыгспор» был прерван после возникшей в концовке первого тайма потасовки между игроками команд. При счёте 1:0 в пользу махачкалинцев футболисты турецкого клуба спровоцировали драку.