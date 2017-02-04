«Ливерпуль» проиграл «Халлу» в 24-м туре английской Премьер-лиги
Очередное фиаско «Ливерпуля», «теннисная» победа «Эвертона» и прагматичный «Тоттенхэм» — «Газета.Ru» представляет обзор прошедшего игрового дня в чемпионате Англии по футболу.
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«Халл Сити» — «Ливерпуль» — 2:0.
В гости к «тиграм» подопечные Юргена Клоппа ехали за столь нужными тремя очками: еще совсем недавно ливерпульцы дышали в спину лидирующему «Челси», но четырехматчевая безвыигрышная серия в чемпионате, в ходе которой команда разошлась миром с «Манчестер Юнайтед», «Сандерлендом» и все теми же «аристократами», а также уступила «Суонси», отдалила их на приличное расстояние от первого места.
Впрочем, легкой для красных встреча с «Халлом» быть не обещала, несмотря даже на разгромную победу мерсисайдцев над
в предыдущем туре коллектив Марку Силвы отстоял «сухой» паритет на «Олд Траффорд» при очень качественной игре, которая, будь фортуна чуть более приветливой, могла привести и к вполне заслуженной виктории над звездными «дьяволами».
Памятуя о проблемах с созиданием у манкунианцев, организованных по большей степени оборонительной линией «полосатых» при поддержке
Правда, особого успеха красным игровая доминация не приносила — «тигры» очень плотно действовали на подходе к своей штрафной,
Более того, на исходе первого тайма 18-кратные чемпионы Англии еще и пропустили — Альфред Н’Диайе здорово сыграл вторым темпом после неприятного для Симона Миньоле удара Гарри Магира, открыв счет.
Вторая половина поединка проходила по схожему сценарию: ливерпульцы подавляющее количество времени проводили вблизи ворот Якуповича, но
Окончательно поникли поклонники команды Клоппа уже на 84-й минуте, когда также бывший «железнодорожник» Байе Умар Ниасс удвоил преимущество
блистательно преобразовав в дебютный для себя гол в рамках АПЛ длинную передачу одноклубника.
В оставшиеся до финального свистка мгновения оба коллектива могли отличиться по разу, однако «Халлу» помешал зафиксированный арбитром офсайд, а Роберто Фирмино — один из защитников хозяев, бросившийся под уже, казалось, результативный удар.
«На данный момент очевидно, что мы мало сделали для хорошего результата, — заявил после завершения матча наставник мерсисайдцев. — Первый тайм был особенно плохим. Кроме того, мы слишком легко пропустили оба мяча. «Ливерпуль» не должен так играть, в этом нет никакого смысла. Мы слишком долго просыпались, это недопустимо.
Сейчас в голове крутится много мыслей, некоторые из них я не могу произнести вслух, потому что мне действительно нужно подумать, что же произошло.
Мы много владели мячом, но что такое владение? Владение полезно только в том случае, если вы создаете
По итогам 24 туров красные идут на четвертом месте в турнирной таблице английского первенства, отставая от первой строчки уже на 13 баллов. «Халл» благодаря последним радужным результатам немного улучшил свой очковый показатель, но так до сих пор и не выбрался из зоны вылета — 18-я позиция.
«Эвертон» — «Борнмут» — 6:3.
Не в пример результативнее своих заклятых соседей в субботу сыграл «Эвертон», разгромивший на родном поле «Борнмут», несмотря на три пропущенных мяча.
Особо постарался нападающий «ирисок» Ромелу Лукаку, оформивший покер, который вывел бельгийца в лидеры бомбардирской гонки этого сезона с 16 мячами, а также сделал 23-летнего форварда одним из самых молодых игроков в истории турнира, забивавших сразу четыре гола в одной встрече.
«Это ненормально — не игра, а сумасшествие, — выразил мнение по окончании поединка главный тренер ливерпульского коллектива Рональд Куман в эфире «Би-би-си».
— Обе команды меняли схемы в ходе матча, показали настоящий тактический бой. Нам было трудно, но мы все же справились. Лукаку же, оформив покер, доказал, что не зря считается одним из лучших центральных нападающих в мире.
На данный момент «Эвертон» продолжает погоню за путевкой в еврокубки, занимая седьмое место, а «Борнмут» достаточно уверенно борется за выживание, идя 14-м.
«Тоттенхэм» — «Мидлсбро» — 1:0.
Порадовали своих фанатов в стартовый день 24-го тура и футболисты «Тоттенхэма», одержавшие дома прагматичную победу с минимальным счетом над «Мидлсбро».
Единственный результативный удар в поединке пришелся на первую треть второго тайма — с пенальти отличился Гарри Кейн, выведший тем самым, как оказалось позднее, «Хотспур» на чистую вторую позицию в АПЛ.
В свою очередь, «Мидлсбро», вполне ожидаемо уступив «шпорам», еще более уплотнил «подвал» турнирной таблицы — команда из Северного Йоркшира вроде бы до сих пор идет на достаточно комфортном 15-м месте, однако ее отрыв от тройки худших составляет всего один пункт.
«Челси» — «Арсенал» — 3:1.
В центральном матче уикенда на лондонском «Стэмфорд Бридж» встретились столичные «Челси» и «Арсенал». «Газета.Ru» следила за ходом игры в текстовой
Другие результаты дня.
«Кристал Пэлас» — «Сандерленд» — 0:4.
«Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:3.
«Уотфорд» — «Бернли» — 2:1.
«Вест Бромвич Альбион» — «Сток Сити» — 1:0.
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