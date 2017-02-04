«Ливерпуль» проиграл «Халлу» в 24-м туре английской Премьер-лиги

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«Халл Сити» — «Ливерпуль» — 2:0.

В гости к «тиграм» подопечные Юргена Клоппа ехали за столь нужными тремя очками: еще совсем недавно ливерпульцы дышали в спину лидирующему «Челси», но четырехматчевая безвыигрышная серия в чемпионате, в ходе которой команда разошлась миром с «Манчестер Юнайтед», «Сандерлендом» и все теми же «аристократами», а также уступила «Суонси», отдалила их на приличное расстояние от первого места.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 24, 4.02.2017, 18:00 2:0 Халл Сити Ливерпуль

Впрочем, легкой для красных встреча с «Халлом» быть не обещала, несмотря даже на разгромную победу мерсисайдцев над черно-янтарными в первом круге со счетом 5:1 —.

в предыдущем туре коллектив Марку Силвы отстоял «сухой» паритет на «Олд Траффорд» при очень качественной игре, которая, будь фортуна чуть более приветливой, могла привести и к вполне заслуженной виктории над звездными «дьяволами».

Памятуя о проблемах с созиданием у манкунианцев, организованных по большей степени оборонительной линией «полосатых» при поддержке экс-голкипера московского «Локомотива» Элдина Якуповича, «Ливерпуль» начал с места в карьер, прижав хозяев к воротам, не давая им шансов даже хоть чуть-чуть «потрогать» мяч.

Правда, особого успеха красным игровая доминация не приносила — «тигры» очень плотно действовали на подходе к своей штрафной, из-за чего гостям приходилось преимущественно бить с дальних дистанций.

Более того, на исходе первого тайма 18-кратные чемпионы Англии еще и пропустили — Альфред Н’Диайе здорово сыграл вторым темпом после неприятного для Симона Миньоле удара Гарри Магира, открыв счет.

Вторая половина поединка проходила по схожему сценарию: ливерпульцы подавляющее количество времени проводили вблизи ворот Якуповича, но по-настоящему опасные эпизоды у его владений возникали совсем не так часто, как этого бы им хотелось.

Окончательно поникли поклонники команды Клоппа уже на 84-й минуте, когда также бывший «железнодорожник» Байе Умар Ниасс удвоил преимущество черно-янтарных,

блистательно преобразовав в дебютный для себя гол в рамках АПЛ длинную передачу одноклубника.

В оставшиеся до финального свистка мгновения оба коллектива могли отличиться по разу, однако «Халлу» помешал зафиксированный арбитром офсайд, а Роберто Фирмино — один из защитников хозяев, бросившийся под уже, казалось, результативный удар.

«На данный момент очевидно, что мы мало сделали для хорошего результата, — заявил после завершения матча наставник мерсисайдцев. — Первый тайм был особенно плохим. Кроме того, мы слишком легко пропустили оба мяча. «Ливерпуль» не должен так играть, в этом нет никакого смысла. Мы слишком долго просыпались, это недопустимо.

Сейчас в голове крутится много мыслей, некоторые из них я не могу произнести вслух, потому что мне действительно нужно подумать, что же произошло.

Мы много владели мячом, но что такое владение? Владение полезно только в том случае, если вы создаете какие-то моменты. А мы ничего толком не создали. Нужно принять критику, обдумать ее, разобрать ошибки и правильно отреагировать.

По итогам 24 туров красные идут на четвертом месте в турнирной таблице английского первенства, отставая от первой строчки уже на 13 баллов. «Халл» благодаря последним радужным результатам немного улучшил свой очковый показатель, но так до сих пор и не выбрался из зоны вылета — 18-я позиция.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 24, 4.02.2017, 18:00 6:3 Эвертон Борнмут

«Эвертон» — «Борнмут» — 6:3.

Не в пример результативнее своих заклятых соседей в субботу сыграл «Эвертон», разгромивший на родном поле «Борнмут», несмотря на три пропущенных мяча.

Особо постарался нападающий «ирисок» Ромелу Лукаку, оформивший покер, который вывел бельгийца в лидеры бомбардирской гонки этого сезона с 16 мячами, а также сделал 23-летнего форварда одним из самых молодых игроков в истории турнира, забивавших сразу четыре гола в одной встрече.

«Это ненормально — не игра, а сумасшествие, — выразил мнение по окончании поединка главный тренер ливерпульского коллектива Рональд Куман в эфире «Би-би-си».

— Обе команды меняли схемы в ходе матча, показали настоящий тактический бой. Нам было трудно, но мы все же справились. Лукаку же, оформив покер, доказал, что не зря считается одним из лучших центральных нападающих в мире.

На данный момент «Эвертон» продолжает погоню за путевкой в еврокубки, занимая седьмое место, а «Борнмут» достаточно уверенно борется за выживание, идя 14-м.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 24, 4.02.2017, 20:30 1:0 Тоттенхэм Хотспур Мидлсбро

«Тоттенхэм» — «Мидлсбро» — 1:0.

Порадовали своих фанатов в стартовый день 24-го тура и футболисты «Тоттенхэма», одержавшие дома прагматичную победу с минимальным счетом над «Мидлсбро».

Единственный результативный удар в поединке пришелся на первую треть второго тайма — с пенальти отличился Гарри Кейн, выведший тем самым, как оказалось позднее, «Хотспур» на чистую вторую позицию в АПЛ.

В свою очередь, «Мидлсбро», вполне ожидаемо уступив «шпорам», еще более уплотнил «подвал» турнирной таблицы — команда из Северного Йоркшира вроде бы до сих пор идет на достаточно комфортном 15-м месте, однако ее отрыв от тройки худших составляет всего один пункт.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 24, 4.02.2017, 15:30 3:1 Челси Арсенал

«Челси» — «Арсенал» — 3:1.

В центральном матче уикенда на лондонском «Стэмфорд Бридж» встретились столичные «Челси» и «Арсенал». «Газета.Ru» следила за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

Другие результаты дня.

«Кристал Пэлас» — «Сандерленд» — 0:4.

«Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:3.

«Уотфорд» — «Бернли» — 2:1.

«Вест Бромвич Альбион» — «Сток Сити» — 1:0.