Мистер надежность. 10 фактов о Филиппе Ламе
В субботнем в матче с «Шальке» капитан «Баварии» провел свою 500-ю официальную игру за мюнхенцев.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
САМЫЙ УМНЫЙ.
«Я еще никогда не видел плохую игру Филиппа. Он — абсолютная легенда и самый умный игрок, которого я
«Филипп — образцовый профи, все подчиняющий успеху. Благодаря игровому интеллекту и многостороности многие годы выступает на международной арене на абсолютно
Подобных цитат крупнейших футбольных авторитетов можно приводить множество. Но обратим внимание сейчас лишь на один факт, который, думается, в значительной степени подтверждают приведенные выше высказывания. За плечами Лама не только 500 матчей за «Баварию», но и 71 за «Штутгарт», 113 за сборную Германии. И ни разу (!) его не удаляли с поля. С сентября 2014-го по октябрь 2015-го Лам вообще ни разу не нарушил в бундеслиге правила. Не правда ли, и это говорит об ответственности, уме футболиста?
ВЫБОР.
Даниела Лам рассказывала о сыне: мол, он играл в футбол еще в ее животе. А когда только начал бегать, у него всегда был мягкий мячик — другой давать было нельзя, иначе все в доме разрушил бы. В пять лет Филипп стал играть в футбол в мюнхенском клубе «Герн», где его мама была руководителем юношеского отделения. Отец же, специалист по технике связи, сам выступал некогда в команде районной лиги. После шести лет в «Герне» перед Филиппом стал выбор — переходить в «Баварию» или в «Мюнхен 1860». Выбрал первый вариант, ведь в «Баварии» ему предоставлялась возможность подавать мячи в матчах бундеслиги на «Олимпиаштадионе».
С КУРАНЬИ И ГЛЕБОМ.
Лам дебютировал в главной команде «Баварии» 13 ноября 2002-го — спустя два дня после того, как ему исполнилось 19. Филипп вышел на замену на 90 минуте в групповом матче Лиги чемпионов против «Ланса» (3:3). Следующего появления в основе «Баварии» ждать пришлось три года (19 ноября 2005-го сыграл в Билефельде против «Арминии»). В течение двух из них носил футболку «Штутгарта». Дело в том, что тогда края обороны «Баварии» были отданы французским звездам Лизаразю с Саньолем, а юного таланта Лама решили обкатать у швабов, которых тренировал Магат.
Вышло неплохо. Вместе с Кураньи и Глебом защитник стал одним из лидеров «Штутгарта», с которым, между прочим, одолел в Лиге чемпионов «МЮ» (2:1). Отыграв в бундеслиге в сезоне-2003/04 31 матч, был признан вторым после бременского бомбардира Аилтона игроком чемпионата Германии. Увы, второй сезон в аренде сложился куда труднее — в январе сломал ногу, в мае порвал крестообразную связку.
НЕ БЫЛ ТОЛЬКО ВРАТАРЕМ.
Вернувшись летом 2005-го в «Баварию», уже в конце осени он вышел на поле. Одним из козырей Лама всегда был универсализм. Поначалу играл в основе на левом фланге обороны, спустя несколько лет по собственному желанию перешел на правый край защиты. В эпоху же Гвардьолы нередко с блеском выступал на позиции опорного хавбека. К слову, полузащитником играл порой и в юношеских командах. Там его иногда использовали и как крайнего нападающего. Партнеры шутят: мол, Филипп не был только вратарем.
ГОЛЫ И КОШМАРЫ.
Лам, конечно, прежде всего, заботится об обороне. Неслучайно его называет «мистер Надежность» — в 373 матчах в бундеслиге за «Баварию» и «Штутгарт» соперники после его потерь мяча забили лишь четыре раза. Сам же провел в этом турнире 14 мячей. И пять в сборной. Некоторые из них в Германии никогда не забудут.
Великолепным дальним ударом Лам открыл счет в первом матче ЧМ-2006 с
Но
ПРЕЕМНИК БАЛЛАКА.
22 августа 2007-го в товарищеском матче с Англией Лам впервые надел капитанскую повязку в бундестим — получил ее в концовке игры от Шнайдера, которого заменили. Штатным же и непререкаемым капитаном был с лета 2004-го Баллак (в той встрече с англичанами не играл). Последний собирался вести команду на подвиги и на ЧМ-2010, однако незадолго до турнира получил тяжелую травму и в ЮАР выступить не смог. А капитаном назначили Лама.
В Африке немцы играли свежо, весело и, разгромив, в частности, Англию (4:1), Аргентину (4:0), и добрались до полуфинала. Перед ним Лам заявил: мол, охотно сохранит за собой капитанство, эта роль доставляет ему очень много удовольствия. И добавил: почему, собственно, он должен добровольно отказываться от этой должности? Эти слова многие восприняли как атаку на Баллака.
И хотя менеджер сборной Бирхофф, а позднее и Лев подтвердили, что после турнира в ЮАР капитаном снова станет Баллак, тот после очередной травмы, а спустя некоторое время и после непростых бесед с Левом больше в сборной уже не играл. Лам же носил капитанскую повязку до ЧМ-2014, где поднял над головой главный трофей мирового футбола.
МУЖ.
На следующий день после возвращения с ЧМ-2010 Лам женился на 25-летней тогда Клаудии Шаттенберг, с которой познакомился за 10 лет до свадьбы — он тогда играл за юниоров «Баварии», а она училась в школе. Бракосочетание прошло в традиционном баварском стиле в городе Айинг в 25 км от Мюнхена. На свадьбе пел любимый певец Лама австриец Райнхард Фендрих, песни которого (это часто некая смесь народной музыки альпийских стран и рока) чрезвычайно популярны не только у него на родине, но и в Германии — особенно в Баварии.
«Выписала» для Филлипа этого исполнителя Клаудиа. Все вспоминали, что на свадьбе Баллака в 2008-м пел Элтон Джон… Вкус же Лама (о том, что ему нравятся песни Фендриха он сказал
КРИТИК.
Лам никогда не был безучастным молчуном. В 2009-м критиковал игровую философию и трансферную политику «Баварии», за что получил штраф 50 тысяч евро. Позднее шутил: мол, думает, что деньги были хорошо инвестированы. В 2011-м издал биографию, в которой не очень лестно высказался о работе некоторых тренеров, под началом которых трудился. Речь о Феллере, Магате, Клинсманне, ван Гале… Книга вызвала волну критики — в том числе со стороны Германского футбольного союза.
ПРОЩАНИЕ СО СБОРНОЙ.
В воскресенье 13 июля 2014-го капитан сборной Германии Филипп Лам после победы в финале мирового чемпионата над Аргентиной (1:0) высоко поднял над головой Кубок мира, во вторник плясал с ним у Бранденбургских ворот в Берлине, где около 400 тысяч болельщиков устроили бундестим потрясающий прием. Но потом наступила черная для многих немецких фанов пятница: Лам неожиданно объявил, что больше никогда не сыграет за сборную.
Добровольный уход капитана на пике славы обсуждала вся Германия. С одной стороны, все жалели, что команда потеряла игрока мирового класса, человека умного, с железным характером, но с другой, отдавали ему дань уважения за столь мужественный и, безусловно, красивый поступок.
В связи с решением Лама высказалась даже бундесканцлер Ангела Меркель, отметившая важнейшую роль капитана в достижениях сборной. Напомним, Филипп сражался на трех чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012) и трех мировых первенствах (2006, 2010, 2014), на пяти последних своих больших турнирах неизменно включался в символическую сборную. Не могли, разумеется, промолчать и футбольные авторитеты.
Юрген Клопп: «Филиппу Ламу мое самое большое уважение! Впечатляет не только число игр за сборную, а, прежде всего, количество проведенных в ней выдающихся матчей. Это невероятно… Не рассчитывал на его уход». Руди Феллер, при котором Лам дебютировал в сборной, заметил, что Филипп «по своему игровому уровню и физическому состоянию способен был бы сыграть и на следующем мировом чемпионате».
СТАНЕТ ЛИ ЕДИНОЛИЧНЫМ РЕКОРДСМЕНОМ?
Уйдя из сборной, капитан «Баварии» Лам продолжил собирать титулы в клубе. Выиграв два последних немецких первенства, Филипп стал 7-кратным чемпионом Германии. Больше побед в бундеслиге только у Шолля, Кана и Швайнштайгера (по 8). По количеству официальных матчей за «Баварию» Лам сравнялся с Бастианом, деля с ним 8-ю позицию в вечном клубном списке, который возглавляет Кан — 632 матча.
Если Филипп отработает до конца контракт в «Баварии» (до 2018 года), то по количеству чемпионских титулов может стать единоличным рекордсменом. Хотя поговаривает, что Лам уже будущим может занять пост спортивного директора клуба. Впрочем, Анчелотти, Хитцфельд и многие другие уверены, что Филипп может принести еще очень много пользы как игрок. Сам же он не скрывает, что мечтает снова, как в 2013-м, пригубить шампанского из «чашки» Лиги чемпионов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter