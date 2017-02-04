Мистер надежность. 10 фактов о Филиппе Ламе

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САМЫЙ УМНЫЙ.

«Я еще никогда не видел плохую игру Филиппа. Он — абсолютная легенда и самый умный игрок, которого я когда-либо в моей карьере тренировал», — высказался о Ламе экс-тренер «Баварии» Пеп Гвардьола.

«Филипп — образцовый профи, все подчиняющий успеху. Благодаря игровому интеллекту и многостороности многие годы выступает на международной арене на абсолютно топ-уровне, он игрок мирового класса. Филипп был для меня всегда очень важным собеседником, с которым мы могли дискутировать о наших идеях. Он великолепный футболист с большим сердцем, страстью и характером… В сборной символизировал стабильность, надежность и высший уровень. У него естественный авторитет, он берет на себя ответственность, является абсолютным лидером». Эти слова принадлежат бундестренеру Йоахиму Леву.

Подобных цитат крупнейших футбольных авторитетов можно приводить множество. Но обратим внимание сейчас лишь на один факт, который, думается, в значительной степени подтверждают приведенные выше высказывания. За плечами Лама не только 500 матчей за «Баварию», но и 71 за «Штутгарт», 113 за сборную Германии. И ни разу (!) его не удаляли с поля. С сентября 2014-го по октябрь 2015-го Лам вообще ни разу не нарушил в бундеслиге правила. Не правда ли, и это говорит об ответственности, уме футболиста?

ВЫБОР.

Даниела Лам рассказывала о сыне: мол, он играл в футбол еще в ее животе. А когда только начал бегать, у него всегда был мягкий мячик — другой давать было нельзя, иначе все в доме разрушил бы. В пять лет Филипп стал играть в футбол в мюнхенском клубе «Герн», где его мама была руководителем юношеского отделения. Отец же, специалист по технике связи, сам выступал некогда в команде районной лиги. После шести лет в «Герне» перед Филиппом стал выбор — переходить в «Баварию» или в «Мюнхен 1860». Выбрал первый вариант, ведь в «Баварии» ему предоставлялась возможность подавать мячи в матчах бундеслиги на «Олимпиаштадионе».

С КУРАНЬИ И ГЛЕБОМ.

Лам дебютировал в главной команде «Баварии» 13 ноября 2002-го — спустя два дня после того, как ему исполнилось 19. Филипп вышел на замену на 90 минуте в групповом матче Лиги чемпионов против «Ланса» (3:3). Следующего появления в основе «Баварии» ждать пришлось три года (19 ноября 2005-го сыграл в Билефельде против «Арминии»). В течение двух из них носил футболку «Штутгарта». Дело в том, что тогда края обороны «Баварии» были отданы французским звездам Лизаразю с Саньолем, а юного таланта Лама решили обкатать у швабов, которых тренировал Магат.

Вышло неплохо. Вместе с Кураньи и Глебом защитник стал одним из лидеров «Штутгарта», с которым, между прочим, одолел в Лиге чемпионов «МЮ» (2:1). Отыграв в бундеслиге в сезоне-2003/04 31 матч, был признан вторым после бременского бомбардира Аилтона игроком чемпионата Германии. Увы, второй сезон в аренде сложился куда труднее — в январе сломал ногу, в мае порвал крестообразную связку.

НЕ БЫЛ ТОЛЬКО ВРАТАРЕМ.

Вернувшись летом 2005-го в «Баварию», уже в конце осени он вышел на поле. Одним из козырей Лама всегда был универсализм. Поначалу играл в основе на левом фланге обороны, спустя несколько лет по собственному желанию перешел на правый край защиты. В эпоху же Гвардьолы нередко с блеском выступал на позиции опорного хавбека. К слову, полузащитником играл порой и в юношеских командах. Там его иногда использовали и как крайнего нападающего. Партнеры шутят: мол, Филипп не был только вратарем.

ГОЛЫ И КОШМАРЫ.

Лам, конечно, прежде всего, заботится об обороне. Неслучайно его называет «мистер Надежность» — в 373 матчах в бундеслиге за «Баварию» и «Штутгарт» соперники после его потерь мяча забили лишь четыре раза. Сам же провел в этом турнире 14 мячей. И пять в сборной. Некоторые из них в Германии никогда не забудут.

Великолепным дальним ударом Лам открыл счет в первом матче ЧМ-2006 с Коста-Рикой. В полуфинале Euro-2008 на последней минуте принес бундестим победу в поединке с Турцией. В четвертьфинале следующего чемпионата Европы с греками его первый в матче гол открыл немцам путь в четверку сильнейших. Правда, в полуфинале ошибка Лама позволила Балотелли забить второй мяч в ворота Нойера.

Но вообще-то его кошмаром почти всегда был Торрес. Еще в 2002-м в финале европейского первенства до 19 лет он забил Германии с Ламом решающий мяч. В финале взрослого Euro-2008 Торрес выиграл у Филиппа спринтерскую дуэль и принес Испании золото. Тот же форвард потом, можно сказать, обижал Лама в полуфинале ЧМ-2010, в финале Лиги чемпионов-2012 и полуфинале того же турнира в 2015-м.

ПРЕЕМНИК БАЛЛАКА.

22 августа 2007-го в товарищеском матче с Англией Лам впервые надел капитанскую повязку в бундестим — получил ее в концовке игры от Шнайдера, которого заменили. Штатным же и непререкаемым капитаном был с лета 2004-го Баллак (в той встрече с англичанами не играл). Последний собирался вести команду на подвиги и на ЧМ-2010, однако незадолго до турнира получил тяжелую травму и в ЮАР выступить не смог. А капитаном назначили Лама.

В Африке немцы играли свежо, весело и, разгромив, в частности, Англию (4:1), Аргентину (4:0), и добрались до полуфинала. Перед ним Лам заявил: мол, охотно сохранит за собой капитанство, эта роль доставляет ему очень много удовольствия. И добавил: почему, собственно, он должен добровольно отказываться от этой должности? Эти слова многие восприняли как атаку на Баллака.

И хотя менеджер сборной Бирхофф, а позднее и Лев подтвердили, что после турнира в ЮАР капитаном снова станет Баллак, тот после очередной травмы, а спустя некоторое время и после непростых бесед с Левом больше в сборной уже не играл. Лам же носил капитанскую повязку до ЧМ-2014, где поднял над головой главный трофей мирового футбола.

МУЖ.

На следующий день после возвращения с ЧМ-2010 Лам женился на 25-летней тогда Клаудии Шаттенберг, с которой познакомился за 10 лет до свадьбы — он тогда играл за юниоров «Баварии», а она училась в школе. Бракосочетание прошло в традиционном баварском стиле в городе Айинг в 25 км от Мюнхена. На свадьбе пел любимый певец Лама австриец Райнхард Фендрих, песни которого (это часто некая смесь народной музыки альпийских стран и рока) чрезвычайно популярны не только у него на родине, но и в Германии — особенно в Баварии.

«Выписала» для Филлипа этого исполнителя Клаудиа. Все вспоминали, что на свадьбе Баллака в 2008-м пел Элтон Джон… Вкус же Лама (о том, что ему нравятся песни Фендриха он сказал как-то и на встрече с «Роллинг Стоунз») еще раз засвидетельствовал о его привязанности к родным местам. Именно это стало в свое время одной из причин того, что он не перешел в «Барселону», которая им интересовалась. В августе 2012-го Клаудиа подарила мужу сына Юлиана.

КРИТИК.

Лам никогда не был безучастным молчуном. В 2009-м критиковал игровую философию и трансферную политику «Баварии», за что получил штраф 50 тысяч евро. Позднее шутил: мол, думает, что деньги были хорошо инвестированы. В 2011-м издал биографию, в которой не очень лестно высказался о работе некоторых тренеров, под началом которых трудился. Речь о Феллере, Магате, Клинсманне, ван Гале… Книга вызвала волну критики — в том числе со стороны Германского футбольного союза.

ПРОЩАНИЕ СО СБОРНОЙ.

В воскресенье 13 июля 2014-го капитан сборной Германии Филипп Лам после победы в финале мирового чемпионата над Аргентиной (1:0) высоко поднял над головой Кубок мира, во вторник плясал с ним у Бранденбургских ворот в Берлине, где около 400 тысяч болельщиков устроили бундестим потрясающий прием. Но потом наступила черная для многих немецких фанов пятница: Лам неожиданно объявил, что больше никогда не сыграет за сборную.

Добровольный уход капитана на пике славы обсуждала вся Германия. С одной стороны, все жалели, что команда потеряла игрока мирового класса, человека умного, с железным характером, но с другой, отдавали ему дань уважения за столь мужественный и, безусловно, красивый поступок.

В связи с решением Лама высказалась даже бундесканцлер Ангела Меркель, отметившая важнейшую роль капитана в достижениях сборной. Напомним, Филипп сражался на трех чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012) и трех мировых первенствах (2006, 2010, 2014), на пяти последних своих больших турнирах неизменно включался в символическую сборную. Не могли, разумеется, промолчать и футбольные авторитеты.

Юрген Клопп: «Филиппу Ламу мое самое большое уважение! Впечатляет не только число игр за сборную, а, прежде всего, количество проведенных в ней выдающихся матчей. Это невероятно… Не рассчитывал на его уход». Руди Феллер, при котором Лам дебютировал в сборной, заметил, что Филипп «по своему игровому уровню и физическому состоянию способен был бы сыграть и на следующем мировом чемпионате».

СТАНЕТ ЛИ ЕДИНОЛИЧНЫМ РЕКОРДСМЕНОМ?

Уйдя из сборной, капитан «Баварии» Лам продолжил собирать титулы в клубе. Выиграв два последних немецких первенства, Филипп стал 7-кратным чемпионом Германии. Больше побед в бундеслиге только у Шолля, Кана и Швайнштайгера (по 8). По количеству официальных матчей за «Баварию» Лам сравнялся с Бастианом, деля с ним 8-ю позицию в вечном клубном списке, который возглавляет Кан — 632 матча.

Если Филипп отработает до конца контракт в «Баварии» (до 2018 года), то по количеству чемпионских титулов может стать единоличным рекордсменом. Хотя поговаривает, что Лам уже будущим может занять пост спортивного директора клуба. Впрочем, Анчелотти, Хитцфельд и многие другие уверены, что Филипп может принести еще очень много пользы как игрок. Сам же он не скрывает, что мечтает снова, как в 2013-м, пригубить шампанского из «чашки» Лиги чемпионов.