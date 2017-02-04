Новый рекорд Месси, Ньясс забивает «Ливерпулю», Торрес пишет историю
Главные матчи субботы.
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«СЭ» рассказывает о главных субботних матчах в европейских чемпионатах.
АНГЛИЯ
КРИЗИС КЛОППА, НОВАЯ ЖЕРТВА КЕЙНА.
«Халл» — «Ливерпуль» — 2:0 (Н'Диай, 44. Ньясс, 84).
Команда Юргена Клоппа пребывает в кризисе, выиграв в этом году лишь один из десяти официальных матчей, и уже завтра «Манчестер Сити» должен выбить ее из лигочемпионской четверки. После вселившей в болельщиков надежду ничьей с «Челси» голов ждали от вернувшегося в стартовый состав мерсисайдцев Мане, а отличился другой сенегалец: проводивший первый матч после перехода из «Вильярреала» Ндиай воспользовался ошибкой Миньоле при подаче углового. После этого «тигры» во главе с героем недавней игры с «МЮ» Якуповичем сдерживали ливерпульский штурм.
Ценой зачастую героических усилий задача была выполнена, а ближе к концу матча хозяева провели идеальную контратаку. Начал ее пас несостоявшегося зенитовца Раноккиа, которым идеально воспользовался бывший форвард «Локомотива» Ньясс. Для него этот гол стал первым в
«Тоттенхэм» — «Мидлсбро» — 1:0 (Кейн, 58, с пенальти).
Команда Айтора Карранки явно настроилась на вторую сенсацию дня, выдержав в первом тайме впечатлящий натиск «шпор». Лондонцы нанесли 11 ударов и провели десяток потенциального голевых атак, включая попадание Алдервейрелда в штангу, однако на табло сохранялись нули. Бесконечно так продолжаться не могло, и подопечные Маурисио Покеттино закономерно добились своего, впервые с 2009 года одержав семь подряд домашних побед и на три очка оторвавшись от принципиального соперника «Арсенала». В ключевом эпизоде Сон Хын Мина зацепили в штрафной, и Кейн безупречно реализовал пенальти, а «Мидлсбро» стал 23-й командой, которой бомбардир забивал в
ГЕРМАНИЯ
ДОРТМУНД УЖЕ ТРЕТИЙ, ЛАМУ СМАЗАЛИ ЮБИЛЕЙ.
«Бавария» — «Шальке» — 1:1 (Левандовски, 9 — Налду, 13).
Если Хаби Алонсо отмечал в субботу юбилей, проводя 100-й матч за «Баварию», то для встреченного аплодисментами Бадштубера, который отдан мюнхенцами в аренду, отчетный поединок стал дебютным в составе «Шальке». Перенесший бесчисленное количество травм «хрустальный» защитник прекрасно знает секреты бывших одноклубников, но и это не уберегло его от результативной ошибки, обернувшейся голом Левандовски. Хотя, там сплоховали и другие игроки «кобальтовых», тогда как ответный мяч Налду целиком на совести не справившегося с ударом в ближний угол Нойера. Вратарь сборной Германии, кстати, любимый клиент бразильского защитника, который огорчил воспитанника «Шальке» уже в четвертый раз.
Гельзенкирхенцы не собирались быть гостями на чужом празднике и зачастую атаковали острее чемпиона. «Алльянц Арена» даже засвистела в адрес своих любимцев, когда те не в первый раз набедокурили в обороне, и Бургшталлер попал в перекладину. Похоже, нервотрепка стала отличительной чертой команды Карло Анчелотти в 2017 году, и если с «Фрайбургом» и «Вердером» все закончилось
«Боруссия» Д — «РБ Лейпциг» — 1:0 (Обамеянг, 35).
В Дортмунд «быки» прибыли с 8000 фанатов, но без загрипповавшего снайпера Вернера и травмированного Забитцера. В их отсутствие атака «Лейпцига» выглядело беззубо, и успех «Боруссии» полностью вытекал из логики игры. Открывшему счет Обамеянгу оставалось подставить голову под навес совершившего отменный проход Дембеле — лучшего с 8 передачами ассистента бундеслиги. Второй тайм гости провели активнее, тогда как команда Томаса Тухеля уже без получившего травму Дембеле сделала ставку на контратаки. Минимум пять из них должны были завершаться взятием ворот. Ройс наиграл на
ИСПАНИЯ
СОТНЯ «БАРСЫ», ДУБЛЬ ТОРРЕСА.
«Барселона» — «Атлетик» — 3:0 (Пако Алькасер, 18. Месси, 40. Видаль, 67).
Единственное в календарном году поражение каталонцы потерпели как раз от басков, проиграв им один из кубковых матчей, однако через несколько дней клуб из Бильбао был привычно бит на «Камп Ноу». Здесь «Атлетик» неизменно проигрывает на протяжении шести лет, и в субботу ничего не изменилось. Хотя, сначала стадион встретил аплодисментами 22-летнего защитника гостей Йерая, вернувшегося на поле после вызванной онкологическим заболеванием операции.
В игре же «Барса» склонности к сантиментам не демонстрировала, хотя перед первым с апреля прошлого года голом Пако Алькасера в ла лиге хозяев впервые в этом чемпионате спас принявший на себя удар Рауля Гарсии каркас ворот. Событие получилось примечательным, но, в отличие от гола Месси, не эпохальным. Лео в очередной раз переписал клубную историю, побив рекорд Роналда Кумана по числу результативных штрафных. Субботний стал 27-м по счету, причем голкипер «Атлетика» Ираисос оказался полноправным соавтором рекорда, пропустив от аргентинца со «стандарта» в пятый раз в карьере и в третий в 2017 году! До крупного счет вырос уже без Месси, которого державший в уме кубковый полуфинал Луис Энрике впервые за три года заменил не по медицинским показателям, а Видаль стал автором 100-го гола «Барсы» в текущем сезоне.
«Атлетико» — «Леганес» — 2:0 (Фернандо Торрес, 15, 51).
Гризманн и пенальти — отдельная песня. По большей части печальная. С момента прихода в «Атлетико» француз семь раз исполнял 11-метровые и запорол пять попыток! Хорошо, на этот раз к отбитому вратарем мячу успел Фернандо Торрес, которого, кстати, и сбили в штрафной. Каждый из субботних голов ветерана был особенным в квадрате. Первый — 50-м на «Висенте Кальдерон» и 113-м в форме «матрасников», что позволило выйти на шестое место в списке лучших снайперов клуба. Второй — 100-м в ла лиге и 4 500 за все время выступлений «Атлетико» в чемпионатах Испании! По исполнению это был фирменный гол лучших времен Торреса, который открылся на грани офсайда под передачу Корреа и элегантно подсек мяч над вратарем.
ФРАНЦИЯ
100 ГОЛОВ И ЛИДЕРСТВО «МОНАКО».
«Монако» — «Ницца» — 3:0 (Жермен, 47. Фалькао, 60, 81).
В дерби Лазурного берега определялся единоличный лидер чемпионата, и выскочки из «Ниццы» ожидаемо оказались низложены самой результативной наряду с «Барселоной» командой континента. Главным героем первого тайма стал голкипер гостей Кардиналь, тогда как его партнеры за 45 минут нанесли лишь один удар в сторону ворот, не попав при этом в створ. Брешь в обороне «Ниццы» отыскал игравший за эту команду в прошлом сезоне на правах аренды и не ставший праздновать успех Жермен. Гостям пришлось раскрываться, что в противостоянии с подопечными Леонарду Жардима смерти подобно. Эту теорему доказал дважды идеально «отклеивавшийся» от опекунов Фалькао, благодарю дублю которого «Монако» забил 100 голов за сезон, снова ушел в отрыв и заодно дал «ПСЖ» шанс догнуть «Ниццу».
ЦИФРЫ ДНЯ.
6 минут провел на поле получивший красную карточку защитник «Бернли» Джефф Хендрикс. Это самое быстрое удаление в чемпионате Англии с марта 2015 года.
9 раз в этом сезоне отличались выходившие на замену игроки лучшей по этому показателю команды бундеслиги «Хоффенхайма».
59 голов забил за «Эвертон» в
59 секунд хватили полузащитнику «Герты» Харагучи, чтобы открыть счет в матче с «Ингольштадтом». Это самый быстрый гол берлинцев в бундеслиге с сезона-2004/05.
250 поражений в чемпионате Германии потерпел «Фрайбург».
400-й гол итальянских футболистов в
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