Новый рекорд Месси, Ньясс забивает «Ливерпулю», Торрес пишет историю

«СЭ» рассказывает о главных субботних матчах в европейских чемпионатах.

АНГЛИЯ

КРИЗИС КЛОППА, НОВАЯ ЖЕРТВА КЕЙНА.

«Халл» — «Ливерпуль» — 2:0 (Н'Диай, 44. Ньясс, 84).

Команда Юргена Клоппа пребывает в кризисе, выиграв в этом году лишь один из десяти официальных матчей, и уже завтра «Манчестер Сити» должен выбить ее из лигочемпионской четверки. После вселившей в болельщиков надежду ничьей с «Челси» голов ждали от вернувшегося в стартовый состав мерсисайдцев Мане, а отличился другой сенегалец: проводивший первый матч после перехода из «Вильярреала» Ндиай воспользовался ошибкой Миньоле при подаче углового. После этого «тигры» во главе с героем недавней игры с «МЮ» Якуповичем сдерживали ливерпульский штурм.

Ценой зачастую героических усилий задача была выполнена, а ближе к концу матча хозяева провели идеальную контратаку. Начал ее пас несостоявшегося зенитовца Раноккиа, которым идеально воспользовался бывший форвард «Локомотива» Ньясс. Для него этот гол стал первым в премьер-лиге и вторым в Англии, где Умар пока огорчает исключительно топ-соперников: недавно в Кубке лиге он решил судьбу матча с «МЮ». Да и в целом «Халл» после прихода на пост главного тренера Марку Силвы преобразился, одержав четыре подряд домашних победы.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:39.07407407407407% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQGPhnej0QA/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@hullcity secure a memorable victory over Liverpool #HULLIV</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Premier League (@premierleague) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-04T17:09:39+00:00">Фев 4 2017 в 9:09 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Тоттенхэм» — «Мидлсбро» — 1:0 (Кейн, 58, с пенальти).

Команда Айтора Карранки явно настроилась на вторую сенсацию дня, выдержав в первом тайме впечатлящий натиск «шпор». Лондонцы нанесли 11 ударов и провели десяток потенциального голевых атак, включая попадание Алдервейрелда в штангу, однако на табло сохранялись нули. Бесконечно так продолжаться не могло, и подопечные Маурисио Покеттино закономерно добились своего, впервые с 2009 года одержав семь подряд домашних побед и на три очка оторвавшись от принципиального соперника «Арсенала». В ключевом эпизоде Сон Хын Мина зацепили в штрафной, и Кейн безупречно реализовал пенальти, а «Мидлсбро» стал 23-й командой, которой бомбардир забивал в премьер-лиге.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQGbxFZD4ih/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@harrykane scores from the spot, his 9th goal in his last 8 #PL matches at home #TOTMID</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Premier League (@premierleague) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-04T18:56:38+00:00">Фев 4 2017 в 10:56 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ГЕРМАНИЯ

ДОРТМУНД УЖЕ ТРЕТИЙ, ЛАМУ СМАЗАЛИ ЮБИЛЕЙ.

«Бавария» — «Шальке» — 1:1 (Левандовски, 9 — Налду, 13).

Если Хаби Алонсо отмечал в субботу юбилей, проводя 100-й матч за «Баварию», то для встреченного аплодисментами Бадштубера, который отдан мюнхенцами в аренду, отчетный поединок стал дебютным в составе «Шальке». Перенесший бесчисленное количество травм «хрустальный» защитник прекрасно знает секреты бывших одноклубников, но и это не уберегло его от результативной ошибки, обернувшейся голом Левандовски. Хотя, там сплоховали и другие игроки «кобальтовых», тогда как ответный мяч Налду целиком на совести не справившегося с ударом в ближний угол Нойера. Вратарь сборной Германии, кстати, любимый клиент бразильского защитника, который огорчил воспитанника «Шальке» уже в четвертый раз.

Гельзенкирхенцы не собирались быть гостями на чужом празднике и зачастую атаковали острее чемпиона. «Алльянц Арена» даже засвистела в адрес своих любимцев, когда те не в первый раз набедокурили в обороне, и Бургшталлер попал в перекладину. Похоже, нервотрепка стала отличительной чертой команды Карло Анчелотти в 2017 году, и если с «Фрайбургом» и «Вердером» все закончилось хэппи-эндом, то на этот раз в концовке из убойной позиции не попал в дальний угол Хави Мартинес. Утешаться «Баварии» остается только историческим достижением Лама, ставшего девятым в истории клуба игроком, добравшимся до отметки в 500 сыгранных матчей.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">500 - <a href="https://twitter.com/philipplahm">@philipplahm</a> features in his 500th comp. game for <a href="https://twitter.com/FCBayernEN">@FCBayernEN</a> - only 8 players have reached this mark before since 1965. Legends. <a href="https://t.co/5jgmQSVcYM">pic.twitter.com/5jgmQSVcYM</a></p>— OptaFranz (@OptaFranz) <a href="https://twitter.com/OptaFranz/status/827911444939280384">4 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Боруссия» Д — «РБ Лейпциг» — 1:0 (Обамеянг, 35).

В Дортмунд «быки» прибыли с 8000 фанатов, но без загрипповавшего снайпера Вернера и травмированного Забитцера. В их отсутствие атака «Лейпцига» выглядело беззубо, и успех «Боруссии» полностью вытекал из логики игры. Открывшему счет Обамеянгу оставалось подставить голову под навес совершившего отменный проход Дембеле — лучшего с 8 передачами ассистента бундеслиги. Второй тайм гости провели активнее, тогда как команда Томаса Тухеля уже без получившего травму Дембеле сделала ставку на контратаки. Минимум пять из них должны были завершаться взятием ворот. Ройс наиграл на хет-трик, и трудно представить, что было бы, если бы на четвертой добавленной минуте Паласиос отправил мяч в ворта Бюрки не из офсайда. На счастье «шмелей», зрение лайнсмена не подвело, и Дортмунд не только невольно помог «Баварии», но и вышел на третье место, при равном количестве очков по дополнительным показателям обойдя «Хоффенхайм».

ИСПАНИЯ

СОТНЯ «БАРСЫ», ДУБЛЬ ТОРРЕСА.

«Барселона» — «Атлетик» — 3:0 (Пако Алькасер, 18. Месси, 40. Видаль, 67).

Единственное в календарном году поражение каталонцы потерпели как раз от басков, проиграв им один из кубковых матчей, однако через несколько дней клуб из Бильбао был привычно бит на «Камп Ноу». Здесь «Атлетик» неизменно проигрывает на протяжении шести лет, и в субботу ничего не изменилось. Хотя, сначала стадион встретил аплодисментами 22-летнего защитника гостей Йерая, вернувшегося на поле после вызванной онкологическим заболеванием операции.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Hoy, Día Mundial contra el Cancer, YERAY TITULAR!! Sí se puede!!!! Grandeeeeeee!! <a href="https://twitter.com/hashtag/DiaMundialContraElCancer?src=hash">#DiaMundialContraElCancer</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Yeray%C3%81lvarez?src=hash">#YerayÁlvarez</a> <a href="https://t.co/XhbheIzYti">pic.twitter.com/XhbheIzYti</a></p>— JULEN GUERRERO (@8JULENGUERRERO) <a href="https://twitter.com/8JULENGUERRERO/status/827893510749687808">4 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В игре же «Барса» склонности к сантиментам не демонстрировала, хотя перед первым с апреля прошлого года голом Пако Алькасера в ла лиге хозяев впервые в этом чемпионате спас принявший на себя удар Рауля Гарсии каркас ворот. Событие получилось примечательным, но, в отличие от гола Месси, не эпохальным. Лео в очередной раз переписал клубную историю, побив рекорд Роналда Кумана по числу результативных штрафных. Субботний стал 27-м по счету, причем голкипер «Атлетика» Ираисос оказался полноправным соавтором рекорда, пропустив от аргентинца со «стандарта» в пятый раз в карьере и в третий в 2017 году! До крупного счет вырос уже без Месси, которого державший в уме кубковый полуфинал Луис Энрике впервые за три года заменил не по медицинским показателям, а Видаль стал автором 100-го гола «Барсы» в текущем сезоне.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Lionel Messi has now scored more free-kicks (27) for Barcelona than any other player in the club's history.<br><br>Another day, another record. ? <a href="https://t.co/Fnw31mF4Tv">pic.twitter.com/Fnw31mF4Tv</a></p>— Squawka Football (@Squawka) <a href="https://twitter.com/Squawka/status/827909207508795392">4 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Атлетико» — «Леганес» — 2:0 (Фернандо Торрес, 15, 51).

Гризманн и пенальти — отдельная песня. По большей части печальная. С момента прихода в «Атлетико» француз семь раз исполнял 11-метровые и запорол пять попыток! Хорошо, на этот раз к отбитому вратарем мячу успел Фернандо Торрес, которого, кстати, и сбили в штрафной. Каждый из субботних голов ветерана был особенным в квадрате. Первый — 50-м на «Висенте Кальдерон» и 113-м в форме «матрасников», что позволило выйти на шестое место в списке лучших снайперов клуба. Второй — 100-м в ла лиге и 4 500 за все время выступлений «Атлетико» в чемпионатах Испании! По исполнению это был фирменный гол лучших времен Торреса, который открылся на грани офсайда под передачу Корреа и элегантно подсек мяч над вратарем.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Who better to score goal number 4️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ for <a href="https://twitter.com/atletienglish">@atletienglish</a> in <a href="https://twitter.com/hashtag/LaLigaSantander?src=hash">#LaLigaSantander</a>!<a href="https://twitter.com/Torres">@Torres</a> ?⚽️⚽️<a href="https://twitter.com/hashtag/AtletiLeganes?src=hash">#AtletiLeganes</a> <a href="https://t.co/dRcpVIw59U">pic.twitter.com/dRcpVIw59U</a></p>— LaLiga (@LaLigaEN) <a href="https://twitter.com/LaLigaEN/status/827952429434073090">4 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ФРАНЦИЯ

100 ГОЛОВ И ЛИДЕРСТВО «МОНАКО».

«Монако» — «Ницца» — 3:0 (Жермен, 47. Фалькао, 60, 81).

В дерби Лазурного берега определялся единоличный лидер чемпионата, и выскочки из «Ниццы» ожидаемо оказались низложены самой результативной наряду с «Барселоной» командой континента. Главным героем первого тайма стал голкипер гостей Кардиналь, тогда как его партнеры за 45 минут нанесли лишь один удар в сторону ворот, не попав при этом в створ. Брешь в обороне «Ниццы» отыскал игравший за эту команду в прошлом сезоне на правах аренды и не ставший праздновать успех Жермен. Гостям пришлось раскрываться, что в противостоянии с подопечными Леонарду Жардима смерти подобно. Эту теорему доказал дважды идеально «отклеивавшийся» от опекунов Фалькао, благодарю дублю которого «Монако» забил 100 голов за сезон, снова ушел в отрыв и заодно дал «ПСЖ» шанс догнуть «Ниццу».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Monaco this season: <br><br>Played: 38<br>Scored: 100<br>Qualified for the Champions League knock-out stage<br>Three points clear in Ligue 1 <br><br>? <a href="https://t.co/7tcVLkpQ48">pic.twitter.com/7tcVLkpQ48</a></p>— Bleacher Report UK (@br_uk) <a href="https://twitter.com/br_uk/status/827938413567422464">4 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЦИФРЫ ДНЯ.

6 минут провел на поле получивший красную карточку защитник «Бернли» Джефф Хендрикс. Это самое быстрое удаление в чемпионате Англии с марта 2015 года.

9 раз в этом сезоне отличались выходившие на замену игроки лучшей по этому показателю команды бундеслиги «Хоффенхайма».

59 голов забил за «Эвертон» в премьер-лиге Ромелу Лукаку, обойдя в списке лучших снайперов «ирисок» Тима Кэйхилла. Впереди с 60 мячами только Данкан Фергюсон. Кроме того бельгиец сделал первый в текущем чемпионате покер, а его хет-трик стал 300-м «трюком со шляпой» в истории турнира.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="in" dir="ltr">Romelu Lukaku this year ? <a href="https://t.co/xEOk4bfi9z">pic.twitter.com/xEOk4bfi9z</a></p>— Bleacher Report UK (@br_uk) <a href="https://twitter.com/br_uk/status/827944547892207618">4 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

59 секунд хватили полузащитнику «Герты» Харагучи, чтобы открыть счет в матче с «Ингольштадтом». Это самый быстрый гол берлинцев в бундеслиге с сезона-2004/05.

250 поражений в чемпионате Германии потерпел «Фрайбург».