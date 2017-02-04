«Боруссия» (Дортмунд) одержала победу над «Лейпцигом» в 19-м туре чемпионата Германии

Субботняя игра в Дортмунде завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 35-й минуте забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

Дортмундцы не проигрывают на протяжении семи туров и с 34 очками занимают третье место в чемпионате. Дебютант бундеслиги «Лейпциг» с 42 баллами остался на второй строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «Боруссия» 11 февраля сыграет на выезде с «Дармштадтом». «Лейпциг», потерпевший третье поражение в 19 турах, в этот же день примет «Гамбург».