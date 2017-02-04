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4 февраля 2017, 22:47 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Боруссия» (Дортмунд) одержала победу над «Лейпцигом» в 19-м туре чемпионата Германии

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт. Футболисты дортмундской «Боруссии» на своем поле одержали победу над «Лейпцигом» в матче 19-го тура чемпионата Германии.

Субботняя игра в Дортмунде завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 35-й минуте забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

Дортмундцы не проигрывают на протяжении семи туров и с 34 очками занимают третье место в чемпионате. Дебютант бундеслиги «Лейпциг» с 42 баллами остался на второй строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «Боруссия» 11 февраля сыграет на выезде с «Дармштадтом». «Лейпциг», потерпевший третье поражение в 19 турах, в этот же день примет «Гамбург».

4.02.2017 20:30 основной раунд: 19-й тур Signal-Iduna-Park
Боруссия Д 1:0 РБ Лейпциг
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Томас Тухель Ральф Хазенхюттль
Голы
35′ Пьер-Эмерик Обамеянг (У. Дембеле) 17
Составы
Роман Бюрки 38
Марк Бартра 5
Сократис Папастатопулос 25
Лукаш Пищек 26
Эрик Дурм 37
Марко Ройс 11
Юлиан Вайгль 33
90+4′ Пьер-Эмерик Обамеянг 17
77′ Рафаэл Геррейру 13
Маттиас Гинтер 28
85′ Марсель Шмельцер 29
Феликс Пасслак 30
61′ Усман Дембеле 7
Кристиан Пулишич 22
32 Петер Гулачи
3 Фернандес Бернарду 22′
4 Вилли Орбан
23 Марсель Хальстенберг
33 Марвин Комппер 81′
8 Наби Кейта
13 Штефан Ильзанкер
9 Юссуф Поульсен
6 Рани Хедира 66′
17 Дайот Упамекано 72′
24 Доминик Кайзер 80′
38 Федерико Паласиос Мартинес
27 Дави Зельке 73′
19 Оливер Берк
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 2
4 Удары в створ 1
5 Угловые 2
15 Фолы 17
5 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
Новости Матчи Состав Статистика
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