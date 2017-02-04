«Боруссия» (Дортмунд) одержала победу над «Лейпцигом» в 19-м туре чемпионата Германии
МОСКВА, 4 фев —
Р-Спорт. Футболисты дортмундской «Боруссии» на своем поле одержали победу над «Лейпцигом» в матче 19-го тура чемпионата Германии.
Субботняя игра в Дортмунде завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 35-й минуте забил
Дортмундцы не проигрывают на протяжении семи туров и с 34 очками занимают третье место в чемпионате. Дебютант бундеслиги «Лейпциг» с 42 баллами остался на второй строчке турнирной таблицы.
В следующем туре «Боруссия» 11 февраля сыграет на выезде с «Дармштадтом». «Лейпциг», потерпевший третье поражение в 19 турах, в этот же день примет «Гамбург».
|4.02.2017 20:30
|основной раунд: 19-й тур
|Signal-Iduna-Park
|Боруссия Д
|1:0
|РБ Лейпциг
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Ральф Хазенхюттль
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|2
|4
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|17
|5
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Тобиас Штилер (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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