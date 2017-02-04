Гол Кейна с пенальти принес «Тоттенхэму» победу над «Мидлсбро» в матче премьер-лиги

Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. На 58-й минуте 11-метровый удар реализовал Харри Кейн.

«Тоттенхэм» в премьер-лиге не проигрывает уже 9 матчей подряд. В следующем туре 11 февраля «шпоры» сыграют в гостях с «Ливерпулем». «Мидлсбро», чья серия без побед в турнире насчитывает уже 7 матчей, в этот же день примет дома «Эвертон».