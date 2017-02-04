Гол Кейна с пенальти принес «Тоттенхэму» победу над «Мидлсбро» в матче премьер-лиги
МОСКВА, 4 фев —
Р-Спорт. Лондонский «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» в матче 24-го тура английской футбольной премьер-лиги.
Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. На 58-й минуте 11-метровый удар реализовал Харри Кейн.
«Тоттенхэм» в
|4.02.2017 20:30
|основной раунд: 24-й тур
|White Hart Lane
|Тоттенхэм Хотспур
|1:0
|Мидлсбро
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Маурисио Покеттино
|Каранка Айтор
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|0
|11
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Марк Клаттенбург (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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