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4 февраля 2017, 22:46 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Кейна с пенальти принес «Тоттенхэму» победу над «Мидлсбро» в матче премьер-лиги

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт. Лондонский «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» в матче 24-го тура английской футбольной премьер-лиги.

Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. На 58-й минуте 11-метровый удар реализовал Харри Кейн.

«Тоттенхэм» в премьер-лиге не проигрывает уже 9 матчей подряд. В следующем туре 11 февраля «шпоры» сыграют в гостях с «Ливерпулем». «Мидлсбро», чья серия без побед в турнире насчитывает уже 7 матчей, в этот же день примет дома «Эвертон».

4.02.2017 20:30 основной раунд: 24-й тур White Hart Lane
Тоттенхэм Хотспур 1:0 Мидлсбро
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Каранка Айтор
Голы
58′ Харри Кейн 10
Составы
Юго Ллорис 1
Кайл Уокер 2
Тоби Алдервейрелд 4
Бен Дэйвис 33
Виктор Ваньяма 12
Эрик Дайер 15
Мусса Дембеле 19
Кристиан Эриксен 23
88′ Деле Алли 20
Харри Уинкс 29
81′ Сон Хын Мин 7
Мусса Сиссоко 17
90′ Харри Кейн 10
Винсент Янссен 9
26 Аррибас Виктор Вальдес
2 Фабиу да Силва
5 Бернардо Эспиноса
6 Бен Гибсон
25 Калум Чемберс
8 Адам Клейтон
14 Мартен де Рон 38′
10 Альваро Негредо
19 Стюарт Даунинг 62′
  Адлен Гедиура
34 Адам Форшоу 62′
18 Кристиан Стуани
37 Адама I Траоре 79′
20 Патрик Бэмфорд
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 0
11 Угловые 2
8 Фолы 11
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марк Клаттенбург (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Мидлсбро
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