Дубль Торреса принес «Атлетико» победу над «Леганесом» в 21-м туре чемпионата Испании
МОСКВА, 4 фев —
Р-Спорт. Футболисты мадридского «Атлетико» на своем поле нанесли поражение «Леганесу» в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Субботняя встреча в Мадриде завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Оба мяча записал на свой счет Фернандо Торрес (15-я и 51-я минуты). На 15-й минуте форвард «Атлетико» Антуан Гризманн не смог реализовать пенальти.
Мадридская команда набрала 39 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Леганес» имеет в своем активе 18 баллов и идет 17-м.
В следующем туре «Атлетико» 12 февраля примет «Сельту». «Леганес» в следующей игре также дома 12 февраля встретится с хихонским «Спортингом».
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Асьер Гаритано
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|2
|3
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|15
|5
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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