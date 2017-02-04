Дубль Торреса принес «Атлетико» победу над «Леганесом» в 21-м туре чемпионата Испании

Субботняя встреча в Мадриде завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Оба мяча записал на свой счет Фернандо Торрес (15-я и 51-я минуты). На 15-й минуте форвард «Атлетико» Антуан Гризманн не смог реализовать пенальти.

Мадридская команда набрала 39 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Леганес» имеет в своем активе 18 баллов и идет 17-м.

В следующем туре «Атлетико» 12 февраля примет «Сельту». «Леганес» в следующей игре также дома 12 февраля встретится с хихонским «Спортингом».