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4 февраля 2017, 22:45 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дубль Торреса принес «Атлетико» победу над «Леганесом» в 21-м туре чемпионата Испании

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт. Футболисты мадридского «Атлетико» на своем поле нанесли поражение «Леганесу» в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Субботняя встреча в Мадриде завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Оба мяча записал на свой счет Фернандо Торрес (15-я и 51-я минуты). На 15-й минуте форвард «Атлетико» Антуан Гризманн не смог реализовать пенальти.

Мадридская команда набрала 39 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Леганес» имеет в своем активе 18 баллов и идет 17-м.

В следующем туре «Атлетико» 12 февраля примет «Сельту». «Леганес» в следующей игре также дома 12 февраля встретится с хихонским «Спортингом».

4.02.2017 20:30 основной раунд: 21-й тур Vicente Calderon
Атлетико 2:0 Леганес
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Диего Симеоне Асьер Гаритано
Голы
15′ Хосе Санс Фернандо Торрес 9
51′ Хосе Санс Фернандо Торрес (А. Корреа) 9
Нереализованные пенальти
15′ А. Гризманн 7
Составы
Мигель Анхель Мойя 1
Диего Годин 2
Филипе Луис 3
32′ Стефан Савич 15
Хуанфран 20
Коке 6
Габриэль Фернандес Габи 14
Хосе Санс Фернандо Торрес 9
45′ Ньигес Сауль 8
Анхель Корреа 11
57′ Николас Гайтан 23
Янник Феррейра-Карраско 10
73′ Антуан Гризманн 7
Шиме Врсалько 16
13 Эррерин Буисан Яго
  Димитриос Сиовас
3 Унаи Бустинса
15 Диего Рико
18 Пабло Инсуа Бланко
11 Александр Шимановски
9 Мигель Анхель Герреро
10 Альберто Буэно
16 Санчес Самуэль Гарсия
17 Виктор Диас 72′
6 Альберто Мартин
12 Эрик Моран 77′ 30′
7 Дарвин Мачис
19 Унаи Лопес 63′
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 2
3 Угловые 6
10 Фолы 15
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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