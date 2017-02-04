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4 февраля 2017, 22:51 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Шабанов будет играть в Первой лиге

Как стало известно Sports.kz, 30-летний казахстанский голкипер Андрей Шабанов продлил свое пребывание в рядах «Жетысу».

Как стало известно Sports.kz 30-летний казахстанский голкипер Андрей <span class=error>Шабанов</span> продлил свое пребывание в рядах <span class=error>Жетысу</span>. Увеличить
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Новое трудовое соглашение вратаря с талдыкорганским клубом рассчитано до конца 2017 года.

Андрей Шабанов выступает за «Жетысу» с 2015 года, проведя за это время в составе семиреченцев в Премьер-Лиге чемпионата Казахстана 38 поединков и пропустив в них 58 мячей (в КПЛ-2016 — 19 (- 33)).

Этот страж ворот уже выступал раньше в Первой лиге отечественного футбола — в 2003/2005 годах Шабанов защищал на этом уровне цвета алматинской «Цесны» и ее дублирующего состава.

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