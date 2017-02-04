Шабанов будет играть в Первой лиге
Как стало известно Sports.kz, 30-летний казахстанский голкипер Андрей Шабанов продлил свое пребывание в рядах «Жетысу».
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Новое трудовое соглашение вратаря с талдыкорганским клубом рассчитано до конца 2017 года.
Андрей Шабанов выступает за «Жетысу» с 2015 года, проведя за это время в составе семиреченцев в
Этот страж ворот уже выступал раньше в Первой лиге отечественного футбола — в 2003/2005 годах Шабанов защищал на этом уровне цвета алматинской «Цесны» и ее дублирующего состава.
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