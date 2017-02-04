Шабанов будет играть в Первой лиге

Новое трудовое соглашение вратаря с талдыкорганским клубом рассчитано до конца 2017 года.



Андрей Шабанов выступает за «Жетысу» с 2015 года, проведя за это время в составе семиреченцев в Премьер-Лиге чемпионата Казахстана 38 поединков и пропустив в них 58 мячей (в КПЛ-2016 — 19 (- 33)).



Этот страж ворот уже выступал раньше в Первой лиге отечественного футбола — в 2003/2005 годах Шабанов защищал на этом уровне цвета алматинской «Цесны» и ее дублирующего состава.