Полиция задержала фаната, попытавшегося ударить защитника «Кристал Пэлас»

Как сообщает The Telegraph, болельщик выбежал на газон, когда команды уходили в подтрибунное помещение при счёте 4:0 в пользу «Сандерленда», момент не попал в телетрансляцию. Фанат подбежал к Делейни с намерением ударить его, но стюарды вовремя схватили болельщика и вывели за пределы поля, где его задержала находившаяся на стадионе полиция.



«Кристал Пэлас» и «Сандерленд» занимают 19-е и 20-е место в таблице АПЛ соответственно, обе команды набрали по 19 очков.