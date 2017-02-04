Полиция задержала фаната, попытавшегося ударить защитника «Кристал Пэлас»
Полиция задержала фаната «Кристал Пэлас», который в перерыве матча 24-го тура АПЛ против «Сандерленда» (0:4) выбежал на поле и попытался ударить защитника «орлов» Дэмьена Делейни.
Как сообщает The Telegraph, болельщик выбежал на газон, когда команды уходили в подтрибунное помещение при счёте 4:0 в пользу «Сандерленда», момент не попал в телетрансляцию. Фанат подбежал к Делейни с намерением ударить его, но стюарды вовремя схватили болельщика и вывели за пределы поля, где его задержала находившаяся на стадионе полиция.
«Кристал Пэлас» и «Сандерленд» занимают 19-е и 20-е место в таблице АПЛ соответственно, обе команды набрали по 19 очков.
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