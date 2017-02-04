Футболисты «Монако» разгромили «Ниццу» в чемпионате Франции, Фалькао оформил дубль
МОСКВА, 4 фев —
Р-Спорт. Футболисты «Монако» на своем поле разгромили «Ниццу» в матче 23-го тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась со счетом 3:0. У победителей дубль оформил Радамель Фалькао (60-я и 81-я минуты), еще один мяч забил Валер Жермен (47).
После этой победы «Монако» оторвался от «Ниццы» на три очка и с 52 баллами вырвался в единоличные лидеры французской лиги 1.
Главные тренеры
|Леонарду Жардим
|Люсьен Фавр
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|1
|4
|Угловые
|4
|21
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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