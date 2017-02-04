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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28664494/
4 февраля 2017, 21:27 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Монако» разгромили «Ниццу» в чемпионате Франции, Фалькао оформил дубль

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт. Футболисты «Монако» на своем поле разгромили «Ниццу» в матче 23-го тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась со счетом 3:0. У победителей дубль оформил Радамель Фалькао (60-я и 81-я минуты), еще один мяч забил Валер Жермен (47).

После этой победы «Монако» оторвался от «Ниццы» на три очка и с 52 баллами вырвался в единоличные лидеры французской лиги 1.

4.02.2017 19:00 основной раунд: 23-й тур Stade Louis II
Монако 3:0 Ницца
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Леонарду Жардим Люсьен Фавр
Голы
47′ Валер Жермен 18
60′ Радамель Фалькао 9
81′ Радамель Фалькао 9
Составы
Даниэль Субашич 1
Фабинью 2
57′ Жемерсон 5
Джибриль Сидибе 19
Бенжамен Менди 23
Камиль Глик 25
Темуе Бакайоко 14
Тома Лемар 27
88′ Бернарду Силва 10
Набиль Дирар 7
90′ Радамель Фалькао 9
Кильян Мбаппе 29
77′ Валер Жермен 18
Жоау Моутинью 8
30 Йоан Кардиналь
4 Поль Байс
29 Далберт
31 Бонфим Коста Сантос Данте
2 Арно Суке
6 Жан Мишель Сери 13′
13 Валентен Эйсерик
14 Алассан Плеа
25 Вилан Сиприен
9 Марио Балотелли
32 Маланг Сарр 64′
5 Юнес Беланда
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 1
4 Угловые 4
21 Фолы 11
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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