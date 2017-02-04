Футболисты «Монако» разгромили «Ниццу» в чемпионате Франции, Фалькао оформил дубль

Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась со счетом 3:0. У победителей дубль оформил Радамель Фалькао (60-я и 81-я минуты), еще один мяч забил Валер Жермен (47).

После этой победы «Монако» оторвался от «Ниццы» на три очка и с 52 баллами вырвался в единоличные лидеры французской лиги 1.