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4 февраля 2017, 21:35 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

«Шахтер» обыграл корейский «Кванджу» на сборе в Португалии

Матч завершился со счетом 1:0.

Матч завершился со счетом 1:0. Увеличить
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В португальском Лагуше завершился очередной матч в рамках зимних сборов донецкого «Шахтера», в котором лидер чемпионата Украины обыграл корейский «Кванджу», сообщает официальный сайт горняков.

Единственный гол в этом матче на 20-й минуте забил Андрей Борячук.

«Шахтер» (Донецк, Украина) — «Кванджу» (Кванджу, Южная Корея) — 1:0 (1:0).

Гол: 1:0 Борячук (20).

«Шахтер»: Каниболоцкий (Шевченко, 70), Кобин (Срна, 70), Кривцов (Кучер, 70), Ордец (Ракицкий, 70), Азеведо (Марлос, 70), Степаненко (к) (Коваленко, 62), Танковский (Малышев, 70), Бернард (Зубков, 62), Алан Патрик (Дентиньо, 70), Тайсон (Исмаили, 52), Борячук (Лещук, 70).

Запасные: Пятов, Кудрик, Матвиенко, Фред, Феррейра.

Главный тренер: Паулу Фонсека.

Шахтер Д
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