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4 февраля 2017, 21:24 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Бавария» сыграла вничью с «Шальке» в матче чемпионата Германии по футболу

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт. «Бавария» сыграла вничью с гельзенкирхенским «Шальке» в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Встреча, прошедшая в субботу в Мюнхене, завершилась со счетом 1:1. На гол Роберта Левандовского, забитый на 9-й минуте, «Шальке» ответил точным ударом Налдо на 13-й.

В этом матче прервалась серия «Баварии» из семи побед подряд. В следующем туре мюнхенцы, продолжающие лидировать в турнирной таблице немецкой бундеслиги, сыграют в гостях с «Ингольштадтом» 11 февраля, «Шальке» в этот же день дома примет «Герту».

4.02.2017 17:30 основной раунд: 19-й тур Allianz-Arena
Бавария 1:1 Шальке-04
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Карло Анчелотти Маркус Вайнцирль
Голы
9′ Роберт Левандовски (А. Видаль) 9
29 Роналду Апаресиду Родригес Налду 13′
Составы
Мануэль Нойер 1
Матс Хуммельс 5
77′ Хави Мартинес 8
Дуглас Коста 11
Томас Мюллер 25
Роберт Левандовски 9
Хаби Алонсо 14
Артуро Видаль 23
77′ Рафинья 13
Филипп Лам 21
77′ Хуан Бернат 18
Давид Алаба 27
72′ Арьен Роббен 10
Кингсли Коман 29
1 Ральф Ферманн
4 Бенедикт Хеведес
29 Роналду Апаресиду Родригес Налду
21 Алессандро Шепф
18 Даниэль Калиджури
10 Набиль Бенталеб 61′
6 Сеад Колашинац
17 Бенжамен Стамбули
24 Хольгер Бадштубер 59′
31 Матия Настасич
8 Леон Горецка 87′
20 Тило Керер
19 Гвидо Бургшталлер 73′
13 Эрик-Максим Шупо-Мотинг
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 3
8 Угловые 3
14 Фолы 15
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Марко Фриц (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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