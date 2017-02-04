«Бавария» сыграла вничью с «Шальке» в матче чемпионата Германии по футболу
МОСКВА, 4 фев —
Р-Спорт. «Бавария» сыграла вничью с гельзенкирхенским «Шальке» в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
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Встреча, прошедшая в субботу в Мюнхене, завершилась со счетом 1:1. На гол Роберта Левандовского, забитый на 9-й минуте, «Шальке» ответил точным ударом Налдо на 13-й.
В этом матче прервалась серия «Баварии» из семи побед подряд. В следующем туре мюнхенцы, продолжающие лидировать в турнирной таблице немецкой бундеслиги, сыграют в гостях с «Ингольштадтом» 11 февраля, «Шальке» в этот же день дома примет «Герту».
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Маркус Вайнцирль
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Марко Фриц (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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