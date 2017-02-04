«Бавария» сыграла вничью с «Шальке» в матче чемпионата Германии по футболу

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Встреча, прошедшая в субботу в Мюнхене, завершилась со счетом 1:1. На гол Роберта Левандовского, забитый на 9-й минуте, «Шальке» ответил точным ударом Налдо на 13-й.

В этом матче прервалась серия «Баварии» из семи побед подряд. В следующем туре мюнхенцы, продолжающие лидировать в турнирной таблице немецкой бундеслиги, сыграют в гостях с «Ингольштадтом» 11 февраля, «Шальке» в этот же день дома примет «Герту».