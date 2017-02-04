«Барселона» разгромила «Атлетик» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Футболисты «Барселоны» нанесли крупное поражение «Атлетику» со счетом 3:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании.
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Голы забили Пако Алькасер (18-я минута), Лионель Месси (40) и Алеш Видаль (67).
Месси забил свой гол ударом со штрафного и достиг отметки в 27 голов со штрафных за «Барселону», что является рекордом клуба. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному голландскому защитнику Рональду Куману (26).
«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Атлетик», в активе которого на 12 баллов меньше, идет восьмым.
Главные тренеры
|Энрике Луис
|Эрнесто Вальверде
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|5
|7
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|18
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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