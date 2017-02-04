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4 февраля 2017, 20:44 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Барселона» разгромила «Атлетик» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Футболисты «Барселоны» нанесли крупное поражение «Атлетику» со счетом 3:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании.

<em>МОСКВА 4 февраля. /ТАСС/.</em> Футболисты Барселоны нанесли крупное поражение Атлетику со счетом 3:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании. Увеличить
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Голы забили Пако Алькасер (18-я минута), Лионель Месси (40) и Алеш Видаль (67).

Месси забил свой гол ударом со штрафного и достиг отметки в 27 голов со штрафных за «Барселону», что является рекордом клуба. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному голландскому защитнику Рональду Куману (26).

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Атлетик», в активе которого на 12 баллов меньше, идет восьмым.

4.02.2017 18:15 основной раунд: 21-й тур Camp Nou
Барселона 3:0 Атлетик
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Энрике Луис Эрнесто Вальверде
Голы
18′ Пако Алькасер (да Силва Сантос Неймар) 17
40′ Лионель Месси 10
67′ Парреу Алейш Видаль 22
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Парреу Алейш Видаль 22
Жереми Матье 24
Самюэль Юмтити 23
Арда Туран 7
Андре Гомиш 21
Пако Алькасер 17
да Силва Сантос Неймар 11
22′ 45′ Жерар Пике 3
Хавьер Маскерано 14
54′ Рафинья 12
Иван Ракитич 4
64′ Лионель Месси 10
Серхи Роберто 20
1 Горка Ираисос
18 Оскар Де Маркос 34′
24 Микель Баленсиага
4 Эмерик Ляпорт 70′
27 Йерай Альварес
10 Гоньи Икер Муниаин
11 Иньяки Уильямс
8 Андер Итурраспе 27′
15 Иньиго Лекуэ 52′
20 Ариц Адурис
22 Эскудеро Рауль Гарсия 74′
5 Хавьер Эрасо
6 Микель Сан-Хосе 59′
7 Беньят Эчеварриа
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 5
7 Угловые 3
11 Фолы 18
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
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