«Барселона» разгромила «Атлетик» в матче чемпионата Испании

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Голы забили Пако Алькасер (18-я минута), Лионель Месси (40) и Алеш Видаль (67).

Месси забил свой гол ударом со штрафного и достиг отметки в 27 голов со штрафных за «Барселону», что является рекордом клуба. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному голландскому защитнику Рональду Куману (26).

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Атлетик», в активе которого на 12 баллов меньше, идет восьмым.