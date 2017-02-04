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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28664297/
4 февраля 2017, 20:36 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Эвертона» и «Борнмута» забили 9 мячей на двоих, Лукаку оформил покер

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт. Покер бельгийского нападающего Ромелу Лукаку помог «Эвертону» одержать победу над «Борнмутом» в матче 24-го тура чемпионата Англии, в котором футболисты забили на двоих девять мячей.

Встреча, прошедшая в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» в субботу, завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. Лукаку отличился на 1-й, 29-й, 83-й и 84-й минутах матча, также в составе «Эвертона» мячи забили Джеймс Маккарти (24) и Росс Баркли (90). У «Борнмута» дубль оформил Джошуа Кинг (59 и 70), еще один мяч забил Харри Артер (90).

После этого матча в активе Лукаку стало 16 мячей. Бельгиец вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии нынешнего сезона.

«Эвертон» набрал 40 очков и идет на седьмом месте в турнирной таблице английской премьер-лиги. «Борнмут» с 26 очками идет на 14-й строчке.

4.02.2017 18:00 основной раунд: 24-й тур Goodison Park
Эвертон 6:3 Борнмут
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Роналд Куман Эдди Хоуи
Голы
1′ Ромелу Лукаку (Дж. Маккарти) 10
24′ Джеймс Маккарти 16
29′ Ромелу Лукаку 10
83′ Ромелу Лукаку (Ш. Коулман) 10
84′ Ромелу Лукаку (Р. Баркли) 10
90+4′ Росс Баркли (Рам. Мори) 8
17 Джошуа Кинг (Дж. Уилшир) 59′
17 Джошуа Кинг (Р. Фрэйзер) 70′
8 Гарри Артер 90′
Составы
74′ Васкес Хоэль Роблес 1
Лейтон Бэйнс 3
Эшли Уильямс 5
Шеймус Коулман 23
Рамиро Фунес Мори 25
49′ Морган Шнейдерлен 2
Росс Баркли 8
Ромелу Лукаку 10
61′ Джеймс Маккарти 16
76′ Том Дэйвис 26
80′ Гарет Бэрри 18
Мэйсон Холгейт 30
71′ Адемола Лукман 31
Кевин Миральяс 11
1 Артур Боруц
3 Стив Кук
26 Тайрон Мингс
6 Эндрю Сермен
8 Гарри Артер 14′
24 Райан Фрэйзер
32 Джек Уилшир
17 Джошуа Кинг
2 Саймон Фрэнсис 45′
14 Брэд Смит
4 Дэн Гослинг 45′
33 Джордон Айб
7 Марк Пью 83′
9 Беник Афобе
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 18
10 Удары в створ 8
4 Угловые 8
14 Фолы 4
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майк Джоунс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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