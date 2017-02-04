Футболисты «Эвертона» и «Борнмута» забили 9 мячей на двоих, Лукаку оформил покер

Встреча, прошедшая в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» в субботу, завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. Лукаку отличился на 1-й, 29-й, 83-й и 84-й минутах матча, также в составе «Эвертона» мячи забили Джеймс Маккарти (24) и Росс Баркли (90). У «Борнмута» дубль оформил Джошуа Кинг (59 и 70), еще один мяч забил Харри Артер (90).

После этого матча в активе Лукаку стало 16 мячей. Бельгиец вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии нынешнего сезона.