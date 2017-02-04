Футболисты «Эвертона» и «Борнмута» забили 9 мячей на двоих, Лукаку оформил покер
МОСКВА, 4 фев —
Р-Спорт. Покер бельгийского нападающего Ромелу Лукаку помог «Эвертону» одержать победу над «Борнмутом» в матче 24-го тура чемпионата Англии, в котором футболисты забили на двоих девять мячей.
Встреча, прошедшая в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» в субботу, завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. Лукаку отличился на 1-й, 29-й, 83-й и 84-й минутах матча, также в составе «Эвертона» мячи забили Джеймс Маккарти (24) и Росс Баркли (90). У «Борнмута» дубль оформил Джошуа Кинг (59 и 70), еще один мяч забил Харри Артер (90).
После этого матча в активе Лукаку стало 16 мячей. Бельгиец вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии нынешнего сезона.
«Эвертон» набрал 40 очков и идет на седьмом месте в турнирной таблице английской
Главные тренеры
|Роналд Куман
|Эдди Хоуи
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|18
|10
|Удары в створ
|8
|4
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|4
|4
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Майк Джоунс (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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