Счастье защитника «Атлетика»: победить рак и вернуться в футбол

В сентябре Йерай Альварес впервые надел футболку главной команды «Атлетика», поражался атмосфере большого стадиона — ну и подумаешь, что Лига Европы, что стадион «Сассуоло» не очень-то велик, — а на предматчевом рукопожатии тепло приветствовал Франческо Ачерби. Для Альвареса всё это было удивительно, встреча с защитником сборной Италии, дважды победившим рак, вернувшимся в футбол вопреки всему — тоже. В тот вечер они были на разных полюсах: Ачерби снимал весь воздух, его «Сассуоло» выиграл 3:0, а Альварес ещё терялся на фоне новых непривычных скоростей. Но Йерай всё равно оставил футболку с того матча на память — и украсил ей комнату.



Спустя три месяца молодой баск пережил то, что когда-то пережил Ачерби.



После тренировки «Атлетика» Альварес почувствовал лёгкую боль в паху, подошёл к врачам, пожаловался. Доктора сделали УЗИ, на следующий день провели дополнительную проверку — и обнаружили у игрока рак яичка. «Первое, что нужно было сделать — вмешаться и провести операцию, причём как можно быстрее», — заключал доктор «Атлетика». Президент клуба Хосу Уррутия сразу же встретился с игроком, ожидал увидеть парня шокированным, но Альварес не дрогнул: «Всё произошло так быстро, а Йерай сохранил спокойствие в такой сложной ситуации. Он оптимист, как и все мы». Быть невозмутимым оптимистом Альвареса научили предыдущие годы. В детстве он даже не помышлял об «Атлетике», одно время учился мини-футболу у отца друга, потом устроился с друзьями же в Баракальдо. «Он был на шаг впереди всех, — говорил Микель Сатон, другой воспитанник Лесамы, баскской академии, друживший с Йераем с четырёх лет. — Он всегда был спокойным и невозмутимым, лишь однажды увидел в раздевалке витрину с огнетушителем, взял и напомнил пеной всю раздевалку». Ту команду звали «классом-95», почти по аналогии с птенцами Фергюсона — она возила всех своих соперников, многие доросли до основы «Атлетика», Айтор Сегин тренировался с основой ещё в 2012-м при Марсело Бьельсе, Иньяки Уильямс стал звездой, а Йерай Альварес появился на радарах лишь сейчас. Летом 2016-го Йерай чуть не покинул «Атлетик», но Эрнесто Вальверде, тренер басков, притормозил защитника: «Ты мне нужен». В сентябре Альварес сыграл первый матч за Бильбао, против «Сассуоло». Занимался с Карлосом Гурпеги, отдавшим «Атлетику» 14 лет карьеры, общался с Эмериком Ляпортом, с которым заиграл в паре. К концу октября Вальверде сказал про своего защитника: «Он стал для нас важным игроком». Йерай Альварес, конечно, отшутился: «Он шутит, я не считаю себя важным». Но его прогресс отмечали все — он не терялся на фоне Роналду и Бензема, стал лидером «Атлетика» по перехватам, играл не хуже 60-миллионного Ляпорта.



И тут такое.



«Я буду сильнее, чем раньше», — написал Альварес в «инстаграме», когда на него обнаружилась волна сообщений с поддержкой. Опухоль оказалась доброкачественной. 27 декабря Йерай Альварес лёг на операцию, Новый год отметил в больнице, но уже через неделю вернулся в родительский дом, где живёт до сих пор. 6 января — приехал на тренировку «Атлетика». 17-го — провёл полноценную тренировку в общей группе. На предыдущей игре с хихонским «Спортингом» Альварес уже разминался. А теперь Альварес ещё и вернулся на поле. В невероятно важном для себя, кинематографичном матче. Во-первых, впервые Йерай сходил на футбол на «Камп Ноу», куда его привезли родители — защитник спустя годы не может вспомнить, с кем играла «Барселона», но точно помнит, что восхищался фокусами Роналдиньо. Во-вторых, всю юность Альвареса называли «новым Карлесом Пуйолем». Йерай тоже кучерявый, но дело не в этом — со своими 183 см роста Альварес снимал весь верх, используя не габариты, а выбор позиции и прыжок. Пуйоль делал именно так. В-третьих, в ноябре «Барселона» посылала скаута на матч Альвареса за «Атлетик» — в Каталонии считают Ляпорта неподъёмной ношей, поэтому думают приобрести его напарника. Надо ли думать, какая мотивация на сине-гранатовых у Йерая была изначально?

«Атлетик» мощно прессинговал «Барселону», весь первый тайм смотрелся лучше статусного соперника, заставлял Жерара Пике ошибаться и не выходить на вторую 45-минутку. Но Пако Алькасеру хватило одного точного удара, Лео Месси — одного штрафного с неочевидной позиции. Сам «новый Пуйоль» почти не ошибался, однажды остановил сольный проход Месси, выставив ногу-шлагбаум, но «Барса» всё равно забила три мяча. Впрочем, ни в одном из них Йерай Альварес не виноват.



«Говорите, такие поражения лучше забывать? Нет, я не забуду. Это был мой первый матч с “Атлетиком”, единственный день, когда я нервничал перед выходом на поле. Я никогда не забуду эту игру», — говорил Йерай Альварес про свой матч с «Сассуоло». «Барселоне» баски тоже проиграли, даже с тем же счётом, 0:3, но это поражение Йерай тоже не забудет — это большая победа для него.



Наверное, теперь Альварес снова оставит футболку на память. Это было бы очень символично.