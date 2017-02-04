Счастье защитника «Атлетика»: победить рак и вернуться в футбол
Накануне Рождества Йерай Альварес узнал, что болен раком, а спустя полтора месяца вернулся на поле, да ещё и против «Барселоны».
В сентябре Йерай Альварес впервые надел футболку главной команды «Атлетика», поражался атмосфере большого стадиона — ну и подумаешь, что Лига Европы, что стадион «Сассуоло» не
Спустя три месяца молодой баск пережил то, что
После тренировки «Атлетика» Альварес почувствовал лёгкую боль в паху, подошёл к врачам, пожаловался. Доктора сделали УЗИ, на следующий день провели дополнительную проверку — и обнаружили у игрока рак яичка. «Первое, что нужно было сделать — вмешаться и провести операцию, причём как можно быстрее», — заключал доктор «Атлетика». Президент клуба Хосу Уррутия сразу же встретился с игроком, ожидал увидеть парня шокированным, но Альварес не дрогнул: «Всё произошло так быстро, а Йерай сохранил спокойствие в такой сложной ситуации. Он оптимист, как и все мы». Быть невозмутимым оптимистом Альвареса научили предыдущие годы. В детстве он даже не помышлял об «Атлетике», одно время учился
И тут такое.
«Я буду сильнее, чем раньше», — написал Альварес в «инстаграме», когда на него обнаружилась волна сообщений с поддержкой. Опухоль оказалась доброкачественной. 27 декабря Йерай Альварес лёг на операцию, Новый год отметил в больнице, но уже через неделю вернулся в родительский дом, где живёт до сих пор. 6 января — приехал на тренировку «Атлетика». 17-го — провёл полноценную тренировку в общей группе. На предыдущей игре с хихонским «Спортингом» Альварес уже разминался. А теперь Альварес ещё и вернулся на поле. В невероятно важном для себя, кинематографичном матче.
«Атлетик» мощно прессинговал «Барселону», весь первый тайм смотрелся лучше статусного соперника, заставлял Жерара Пике ошибаться и не выходить на вторую 45-минутку. Но Пако Алькасеру хватило одного точного удара, Лео Месси — одного штрафного с неочевидной позиции. Сам «новый Пуйоль» почти не ошибался, однажды остановил сольный проход Месси, выставив
«Говорите, такие поражения лучше забывать? Нет, я не забуду. Это был мой первый матч с “Атлетиком”, единственный день, когда я нервничал перед выходом на поле. Я никогда не забуду эту игру», — говорил Йерай Альварес про свой матч с «Сассуоло». «Барселоне» баски тоже проиграли, даже с тем же счётом, 0:3, но это поражение Йерай тоже не забудет — это большая победа для него.
Наверное, теперь Альварес снова оставит футболку на память. Это было бы очень символично.
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