Чемпионат Греции. «Атромитос» с Горбуновым и Багой в составе уступил «Панаитоликосу»
«Атромитос» потерпел поражение от «Панаитоликоса» в выездном поединке 19-го тура чемпионата Греции — 0:2. В составе гостей весь матч отыграли белорусы Андрей Горбунов и Дмитрий Бага.
Панаитоликос — Атромитос — 2:0
Голы: 1:0 — Марковски (12). 2:0 — Муньос (76).
«Атромитос» располагается на девятом месте в турнирной таблице, «Панаитоликос» оккупировал десятую строчку.
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