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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28664270/
4 февраля 2017, 20:27 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Чемпионат Греции. «Атромитос» с Горбуновым и Багой в составе уступил «Панаитоликосу»

«Атромитос» потерпел поражение от «Панаитоликоса» в выездном поединке 19-го тура чемпионата Греции — 0:2. В составе гостей весь матч отыграли белорусы Андрей Горбунов и Дмитрий Бага.

Панаитоликос — Атромитос — 2:0

Голы: 1:0 — Марковски (12). 2:0 — Муньос (76).

«Атромитос» располагается на девятом месте в турнирной таблице, «Панаитоликос» оккупировал десятую строчку.

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