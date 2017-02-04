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4 февраля 2017, 20:16 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Ливерпуля» уступили «Халл Сити» и упустили шанс выйти на 2-е место в АПЛ

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт. Футболисты «Ливерпуля» упустили возможность выйти на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, проиграв на выезде «Халл Сити» в матче 24-го тура.

<em>МОСКВА 4 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Футболисты Ливерпуля упустили возможность выйти на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии проиграв на выезде <span class=error>Халл</span> Сити в матче 24-го тура. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Халле, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Мячи у победителей забили Альфред Н’Диай (44-я минута) и бывший нападающий московского «Локомотива» Байе Умар Ниассе (84).

После этого матча у «Ливерпуля» осталось 46 очков в активе и четвертое место в таблице. «Халл Сити» набрал 20 очков и поднялся на 18-е место.

Результаты других матчей:

«Вест Бромвич Альбион» — «Сток Сити» — 1:0,

«Кристал Пэлас» — «Сандерленд» — 0:4,

«Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:3,

«Уотфорд» — «Бернли» — 2:1,

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