Футболисты «Ливерпуля» уступили «Халл Сити» и упустили шанс выйти на 2-е место в АПЛ
МОСКВА, 4 фев —
Р-Спорт. Футболисты «Ливерпуля» упустили возможность выйти на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, проиграв на выезде «Халл Сити» в матче 24-го тура.
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Встреча, прошедшая в субботу в Халле, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Мячи у победителей забили Альфред Н’Диай (44-я минута) и бывший нападающий московского «Локомотива» Байе Умар Ниассе (84).
После этого матча у «Ливерпуля» осталось 46 очков в активе и четвертое место в таблице. «Халл Сити» набрал 20 очков и поднялся на 18-е место.
Результаты других матчей:
«Вест Бромвич Альбион» — «Сток Сити» — 1:0,
«Кристал Пэлас» — «Сандерленд» — 0:4,
«Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:3,
«Уотфорд» — «Бернли» — 2:1,
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