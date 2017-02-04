Футболисты «Ливерпуля» уступили «Халл Сити» и упустили шанс выйти на 2-е место в АПЛ

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Встреча, прошедшая в субботу в Халле, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 24, 4.02.2017, 18:00 2:0 Халл Сити Ливерпуль

Мячи у победителей забили Альфред Н’Диай (44-я минута) и бывший нападающий московского «Локомотива» Байе Умар Ниассе (84).

После этого матча у «Ливерпуля» осталось 46 очков в активе и четвертое место в таблице. «Халл Сити» набрал 20 очков и поднялся на 18-е место.

Результаты других матчей:

«Вест Бромвич Альбион» — «Сток Сити» — 1:0,

«Кристал Пэлас» — «Сандерленд» — 0:4,

«Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:3,

«Уотфорд» — «Бернли» — 2:1,