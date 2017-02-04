«Алтай» минимально уступил «Луч-Энергии»
Семейский «Алтай» на УТС в Турции провел товарищеский матч с клубом из Владивостока «Луч-Энергия», пишет Sports.kz.
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Состав «Алтая»: Григоренко (Котляр), Шмидт (Бутуев), Димов (Умашев), Колодин (Диалло), Кейлер (Сакенов), Ерсалимов (Хабит), Карпович (Диарра), Касьянов (Казачокс), Нургалиев (Жумаскалиев), Молдакараев (Мкртчан), Диаби.
Первый тайм остался без забитых мячей, а на старте второго Вадим Минин провел точный удар в дальний нижний угол, этот гол остался единственным в этом противостоянии. 1:0 — побед «Луч-Энергии».
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