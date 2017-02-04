Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28664114/
4 февраля 2017, 20:01 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Алтай» минимально уступил «Луч-Энергии»

Семейский «Алтай» на УТС в Турции провел товарищеский матч с клубом из Владивостока «Луч-Энергия», пишет Sports.kz.

<span class=error>Семейский</span> Алтай на <span class=error>УТС</span> в Турции провел товарищеский матч с клубом из Владивостока Луч-Энергия пишет Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Состав «Алтая»: Григоренко (Котляр), Шмидт (Бутуев), Димов (Умашев), Колодин (Диалло), Кейлер (Сакенов), Ерсалимов (Хабит), Карпович (Диарра), Касьянов (Казачокс), Нургалиев (Жумаскалиев), Молдакараев (Мкртчан), Диаби.

Первый тайм остался без забитых мячей, а на старте второго Вадим Минин провел точный удар в дальний нижний угол, этот гол остался единственным в этом противостоянии. 1:0 — побед «Луч-Энергии».

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
04 февраля

Назван следующий соперник Головкина после Джейкобса

«Посмотрим, что скажет Атлас, когда Головкин уничтожит Джейкобса и оставит его поломанным на ринге». Болельщики и журналисты раскритиковали известного тренера и комментатора

Дмитрий Селюк: «Не удивлюсь, если в мае-июне из u201eАктобеu201c уберут всех - от тренеров до руководства клуба»