«Алтай» минимально уступил «Луч-Энергии»

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Состав «Алтая»: Григоренко (Котляр), Шмидт (Бутуев), Димов (Умашев), Колодин (Диалло), Кейлер (Сакенов), Ерсалимов (Хабит), Карпович (Диарра), Касьянов (Казачокс), Нургалиев (Жумаскалиев), Молдакараев (Мкртчан), Диаби.



Первый тайм остался без забитых мячей, а на старте второго Вадим Минин провел точный удар в дальний нижний угол, этот гол остался единственным в этом противостоянии. 1:0 — побед «Луч-Энергии».