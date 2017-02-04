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4 февраля 2017, 19:28 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Товарищеский матч. БАТЭ сыграл вничью с «Марибором»

В первом контрольном матче года борисовский БАТЭ разошелся миром со словенским «Марибором» (0:0).

В первом контрольном матче года <span class=error>борисовский</span> <span class=error>БАТЭ</span> разошелся миром со словенским <span class=error>Марибором</span> (0:0). Увеличить
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БАТЭ — Марибор — 0:0
БАТЭ: С. Веремко, А. Риос, Д. Поляков, М. Остойич, М. Жавнерчик (А. Пикк, 46), Е. Березкин (А. Володько, 46), Ю. Кендыш (Е. Яблонский, 46), М. Иванич (В. Гвилия, 46), И. Стасевич (В. Жук, 46), В. Родионов (А. Рушевич, 46), Д. Антилевский (А. Джигеро, 46).
Запасные: Д. Щербицкий, В. Мухамедов.

Отметим, что вне заявки на игру остались Максим Володько, у которого на днях поднялась температура, и Михаил Гордейчук, почувствовавший дискомфорт в области голени. Также пока не готов выходить на поле Неманья Милунович.

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