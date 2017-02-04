«Тобол» разошелся миром с командой Димитрова

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В игре «Тобол» — «Нефтохимик», прошедшей сегодня в рамках третьего УТС было забито всего два гола. Открыли счет «шейхи», а во втором тайме ответный мяч забил Томаш Шимкович.



— Получилась корректная игра — это самое главное! Обе команды для этого этапа подготовки выглядели хорошо. Были моменты и там, и там. Ничья — справедливый результат, не обидный для соперников, — прокомментировал матч экс-защитник «Тобола» а ныне спортивный директор «Нефтохимика» Станимир Димитров.



Добавим, следующий матч «Тобол» проведет против FC «Sileks» (Кратово, Македония) 7 февраля 2017 года.