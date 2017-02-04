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4 февраля 2017, 19:22 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Тобол» разошелся миром с командой Димитрова

Костанайский «Тобол» сыграл товарищеский матч с «Нефтохимиком» из Бургаса со счетом 1:1.

<span class=error>Костанайский</span> Тобол сыграл товарищеский матч с <span class=error>Нефтохимиком</span> из <span class=error>Бургаса</span> со счетом 1:1. Увеличить
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В игре «Тобол» — «Нефтохимик», прошедшей сегодня в рамках третьего УТС было забито всего два гола. Открыли счет «шейхи», а во втором тайме ответный мяч забил Томаш Шимкович.

— Получилась корректная игра — это самое главное! Обе команды для этого этапа подготовки выглядели хорошо. Были моменты и там, и там. Ничья — справедливый результат, не обидный для соперников, — прокомментировал матч экс-защитник «Тобола» а ныне спортивный директор «Нефтохимика» Станимир Димитров.

Добавим, следующий матч «Тобол» проведет против FC «Sileks» (Кратово, Македония) 7 февраля 2017 года.

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