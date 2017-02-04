«Тобол» разошелся миром с командой Димитрова
Костанайский «Тобол» сыграл товарищеский матч с «Нефтохимиком» из Бургаса со счетом 1:1.
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В игре «Тобол» — «Нефтохимик», прошедшей сегодня в рамках третьего УТС было забито всего два гола. Открыли счет «шейхи», а во втором тайме ответный мяч забил Томаш Шимкович.
— Получилась корректная игра — это самое главное! Обе команды для этого этапа подготовки выглядели хорошо. Были моменты и там, и там. Ничья — справедливый результат, не обидный для соперников, — прокомментировал матч
Добавим, следующий матч «Тобол» проведет против FC «Sileks» (Кратово, Македония) 7 февраля 2017 года.
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