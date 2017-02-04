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4 февраля 2017, 18:54 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Харабара проходит сборы вместе с «Жетысу»

Российско-казахстанский футболист Андрей Харабара находится в расположении талдыкорганского «Жетысу», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

<nobr>Российско-казахстанский</nobr> футболист Андрей <span class=error>Харабара</span> находится в расположении талдыкорганского <span class=error>Жетысу</span> сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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В прошлом известный по выступлениям за «Актобе», «Тобол» и «Кайрат» полузащитник Андрей Харабара на данный момент находится в расположении «Жетысу». Вместе с талдыкорганским клубом игрок проходит учебно-тренировочные сборы.

Ранее Харабара уже играл за «Жетысу», когда в сезоне 2011 года провёл за команду 27 матчей, где отличился одним голом.

Жетысу
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