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4 февраля 2017, 18:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Полузащитник «Милана» Бонавентура перенёс операцию и пропустит четыре месяца

Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура перенёс операцию, на восстановление игроку понадобится четыре месяца, если не возникнет никаких осложнений, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Повреждение 27-летний Бонавентура получил в гостевом матче 22-го тура итальянской Серии A с «Удинезе» (1:2).

В нынешнем сезоне Бонавентура принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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