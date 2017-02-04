Полузащитник «Милана» Бонавентура перенёс операцию и пропустит четыре месяца

Повреждение 27-летний Бонавентура получил в гостевом матче 22-го тура итальянской Серии A с «Удинезе» (1:2).



В нынешнем сезоне Бонавентура принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.