Поскольку чемпионская интрига в Англии этой зимой ушла в отпуск, её иногда приходится выдумывать. Так что матч «Челси» с «Арсеналом» с натяжкой был назван встречей фаворита с претендентом на титул. В любом случае, это матч тура, и на него был назначен солидный по английским меркам Мартин Аткинсон.



Первые 10 минут «Челси» был интереснее. Гости путали своих игроков на флангах, слишком легко позволяли давать обостряющие пасы и пропустили пару опасных пристрелочных атак. «Арсенал» был энергичным, но казался слишком типичным немного наивным «Арсеналом». На 12 минуте случился апогей наивности, когда Эктор Бельерин оказался в центре собственной штрафной в одиночестве против двух игроков «Челси». Испанец проиграл одно единоборство и получил нокаут во втором. Пока Маркос Алонсо победно вскидывал руки, Бельерин падал на землю уже без сознания. Каким бы плохим ни был план Арсена Венгера, с 12 минуты это не имело значения. «Челси» получил идеальный расклад.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 24, 4.02.2017, 15:30 3:1 Челси Арсенал

Арбитр

Ненормальность ситуации в том, что арбитры (количество которых с каждым годом увеличивается) окружают поле по всему периметру, переговариваются по защищённому каналу связи, занимают правильные позиции… и всё равно видят происходящее на поле хуже миллионов телезрителей. Эпизод с голом был идеально виден лайнсмену, но тот его не увидел. Да, мы к такому привыкли, это часть футбола: люди, от решения которых зависит результат, не видят того, что видят все вокруг них. Хорошая традиция. Давайте соблюдать её ещё лет 20?



Более боевая команда могла бы в ответ загореться и понестись вперёд. «Арсенал» надолго впал в ступор. Все подборы были за хозяевами, постоянное движение синих фигур резко контрастировало с неподвижностью красно-белых. Удавалось только зарабатывать угловые — «Челси» этому особо не мешал. Заметнее всего неконкурентоспособность проявлялась в сравнении центральных связок. Окс — Коклен на фоне Матича и Канте выглядела зрителями, которые случайно выбежали на поле. Хотя нет, зрители быстрее, когда убегают от стюардов. Озил потерялся и прилагал значительные усилия, чтобы его не нашли. Команда Арсена Венгера известна некоторой психологической хрупкостью. На то, чтобы прийти в себя ушло минут 15. К концу первого тайма у ворот Куртуа случилось два опасных момента. Это много, это говорит о том, что «Арсенал» в принципе был небезнадёжен, но то, как Озил распорядился мячом — очень красноречиво. Вокруг никого не было, но Озил был готов улучшать позицию бесконечно…



Единственным возможным ответом для «Арсенала» было настроиться в перерыве на борьбу. Не на изящную игру, а на стычку локоть в локоть, лоб в лоб, колено в колено — «Челси» невозможно было пройти как-то ещё. Прошло уже почти 10 лет с тех пор, как Патрис Эвра сказал, что игроки «Арсенала» в важных матчах похожи на детей. Дети пока не выросли.

Азар

После того, что Азар сделал с защитой «Арсенала» на 53 минуте, у неё может родиться маленький азарчик. Выдающийся гол. А ещё лишняя иллюстрация того, что невысокий рост и небольшой вес — это не повод бояться контактной игры. Азару доставалось в этом матче, но в решающий момент Франсис Коклен от него отлетел.



Спасибо Азару за великолепный гол. Спасибо и за то, что гол Маркоса Алонсо не стал решающим хотя бы с точки зрения счёта, если не с точки зрения развития игры. Спасибо, что помог раскрыть одну старую проблему не только «Арсенала» (неготовность к борьбе за лидерство) но и одну новую проблему АПЛ в целом. «Челси» по ходу сезона оказывается на голову сильнее всех в Англии, не обладая ни лучшим составом, ни самым известным тренером. Пока мы гадали, кто окажется круче — Моуринью, или Гвардиола, Конте бьёт всех благодаря одной лишь тактической дисциплине. Такое превосходство команды с обоймой в 15 человек, на флангах которой играют Виктор Мозес и Маркос Алонсо, характеризует всю Премьер-лигу не с лучшей стороны.



«Челси» есть куда расти. В первую очередь, кадрово. Ещё придёт условной Иван Перишич, который может пахать борону на бровке по очереди с любым латералем, который есть в распоряжении Конте и сделает команду даже более атлетичной. «Челси» ещё не достиг пика, а преследователи уже потеряли из виду его спину. Это странно. Или нет — если допустить, что столь высокая концентрация звёздных игроков и тренеров, борющихся за всего четыре места в Лиге чемпионов даёт слишком большое преимущество самым практичным.