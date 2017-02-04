Кубок Турции. 1/8 финала. «Генчлербирлиги» с Политевичем в составе уступил «Кайсериспору»
«Генчлербирлиги» потерпел поражение от «Кайсериспора» в домашнем поединке 1/8 финала Кубка Турции — 2:3. Белорусский защитник хозяев Сергей Политевич отыграл весь матч. «Генчербирлиги» завершил выступление на турнире.
Генчлербирлиги — Кайсериспор — 2:3
Голы: 0:1 — Веллитон (34). 0:2 — Веллитон (45). 1:2 — Гюрлер (68). 1:3 — Чифтчи (76). 2:3 — Великонья (86).
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