«Арсен, оставайся!» «Челси» победил «Арсенал» на глазах Слуцкого

ПИРЕС ПРАВ?

Перед стартом дерби экс-полузащитник «Арсенала» Робер Пирес публично озвучил то, о чем все мы думали, но боялись говорить вслух: «Если “Челси” победит, то борьба за победу в премьер-лиге будет завершена. Этот матч — последний шанс для “Арсенала” и финал всего чемпионата». Мы, беззаветные поклонники интриги, отказываемся верить словам француза. Но бесчувственная таблица поддержит Пиреса: «Челси» оторвался слишком далеко, чтобы всерьез рассчитывать на ренессанс интриги.

А ведь еще в середине осени в авангарде премьер-лиги все стояли друг у друга на головах. Скорый взлет «синих» не предсказывали даже те, кто в прошлом сезоне поставил на победу «Лестера» в чемпионате. В конце сентября «Арсенал» почти без сопротивления задушил «Челси» всего за 40 минут и катапультировал синекожих соседей за обочину еврокубковой зоны. «Очень важно помнить то поражение, — признался на днях Антонио Конте. — После первого тайма “Арсенал” выигрывал со счетом 0:3… Тогда я думал, что мы — не команда».

Сейчас Конте считает иначе. Катастрофа в игре с «Арсеналом» побудила итальянца переодеть «Челси» в схему 3−4−3, которую теперь в Англии пытаются опробовать все кому не лень. Но не «Арсенал». Еще бы: известный консерватор Арсен Венгер скорее признается в любви арбитрам, чем решится на столь кардинальные изменения. Но до этого далеко, что доказывает недавняя выходка французского тренера — Венгер все еще дисквалифицирован за толчок судьи в игре с «Бернли». Матч с «Челси» француз смотрел с трибун, причем обзор ему заслонял сидящий спереди тучный мужчина.

СПОРНЫЙ ГОЛ АЛОНСО

Мужчина долго не хотел садиться, поэтому Венгеру было сложнее разглядеть огромный баннер, который болельщики «Челси» развернули перед свистком. Повод всем известен — в четверг о завершении карьеры объявил легендарный полузащитник «синих» Фрэнк Лэмпард. Фанаты достойно проводили экс-капитана на спортивную пенсию, исполнив именную песню, которую можно было часто слышать во время его игры на «Стэмфорд Бридж».

Спустя четверть часа после начала матча болельщики «Челси» затянули новую песенку с немудреными словами: «О, Арсен Венгер, мы хотим, чтобы ты остался». Несколько мгновений назад «Арсенал» пропустил: Алонсо продавил Бельерина в верховой борьбе и головой послал мяч в ворота. Продавил — в буквальном смысле. Защитник «Челси» выставил локоть во время прыжка и попал точно в голову оппоненту. Арбитр Мартин Аткинсон даже не подумал назначить штрафной в пользу «Арсенала», хотя Бельерина сразу после гола увели в раздевалку.

Игроки «Арсенала», правда, не очень активно протестовали, а Венгеру было сложно докричаться до Аткинсона с галерки. Может, и к лучшему — еще бы схлопотал очередную дисквалификацию. Французу следовало думать об игре команды, у которой были чудовищные проблемы с удержанием мяча в середине поля. Джака дисквалифицирован, Касорла и Рэмси травмированы, Эль-Ненни на Кубке Африки, Уилшир в аренде. Поэтому пару опорных хавбеков «Арсенала» в этом матче составили игрок атаки Окслэйд-Чемберлен и не совсем здоровый Кокелен. А противостояли им Матич и Канте….

ШЕДЕВР ОТ АЗАРА, ПРИВЕТ ОТ ФАБРЕГАСА

Тренеры нередко повторяют перед матчами: «Кто выиграет центр, тот выиграет и матч». Это истина, в чем все могли убедиться на примере этого дерби. Канте и Матич выдавили гостей из середины поля, а на флангах у «Арсенала» игра не клеилась. После ухода Бельерина и его замены на тихоходного Габриэла Паулисту «канониры» потеряли преимущество и на правом краю. С таким арсеналом обыграть «Челси» было трудно.

В перерыве матча с «Уотфордом» Венгер спустился в раздевалку и растормошил футболистов так, что они забегали и заиграли. Сейчас француз тоже наверняка устроил разнос игрокам, но эффекта не было. Во втором тайме «Арсенал» стал больше владеть мячом, но на продуктивности эти изменения не сказались. «Челси» не раз в этом сезоне доказывал, что хорошо чувствует себя и в контратакующей модели. «Синие» спокойно отбивались от бесхитростных атак соседей, а в нужный момент раскрывались и создавали голевые моменты. Иногда это делал один-единственный Азар — таким образом бельгиец соорудил второй мяч, раскидав всю вражескую оборону в разные стороны. Шикарный гол, который точно станет претендентом на звание лучшего в сезоне.

После этого удара «Арсенал» так и не оклемался. Ни Езил, ни Алексис Санчес, ни кто-либо другой не смог найти в себе силы и потащить за собой команду. Вместо этого другой лидер команды Чех подарил гол едва вышедшему на замену Фабрегасу — как будто болельщикам «Арсенала» до этого было недостаточно больно. Бывший полузащитник «канониров» гол не праздновал — удар и так получился издевательским.